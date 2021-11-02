Участники конференции обсудили положение международной журналистики в глобальной информационной системе

Десятая конференция «Россия-Европа: актуальные проблемы международной журналистики» впервые прошла в России. Отечественные и зарубежные медиаэксперты, представители власти и медиабизнеса встретились в Калининграде. Ключевыми темами конференции стали положение международной журналистики в глобальной информационной системе, а также форма профессии журналиста, приобретающая новые черты под влиянием новейших коммуникационных инструментов.

Международная конференция «Россия-Европа: актуальные проблемы международной журналистики» ежегодно собирает десятки учёных, государственных деятелей, экспертов в сфере медиа и журналистов для поиска подходов к международному информационному сотрудничеству и согласию. Юбилейная конференция, прошедшая в условиях локдауна, не могла обойти стороной «новую нормальность», формирующую определённый стандарты работы с информацией. Молниеносное распространение сообщения в серьёзно политизированной медиасреде открывает простор для манипуляций массовым общественным сознанием. Эксперты заметили, что это и становится поводом возникновения конфликтных ситуаций между народами или государствами.

Александр Бикантов, руководитель Пресс-центра, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России, подчеркнул, что в формировании новостной повестки необходимо сотрудничество и взаимопонимание: «Действия России и Европы в информационной среде не всегда скоординированы. Для формирования позитивной новостной повестки нам необходим конструктивный диалог, обмен знаниями и контентом».

Юбилейная конференция обратила внимание участников на проблемы современной профессии журналиста. Эксперты считают, что современная журналистика перестаёт производить смыслы, а, как правило, передаёт описание происходящих в реальности действий в искажённом и порой недостоверном виде. Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», председатель оргкомитета конференции «Россия-Европа: актуальные проблемы международной журналистики», указывает на необходимость поиска новых способов взаимодействия с аудиторией: «Мы живём в эпоху постправды, когда любое сообщение или пост в социальных сетях может сформировать недостоверную картину действительности. В связи с этим журналисту необходимо искать новые подходы к своей аудитории, которые помогут читателю понять, почему он должен выбрать то или иное СМИ или информационный продукт».

Конференция собрала несколько десятков российских экспертов. К ним присоединились коллеги из зарубежных стран, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока.

Справочная информация:

Международная конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики» проходит каждый год в различных странах мира. В мероприятии традиционно принимают участие руководители европейских СМИ, политические деятели, дипломаты, ученые, политологи, менеджмент международных компаний.

Первая конференция, прошедшая в ноябре 2011 года в Париже, показала, насколько тема взаимодействия российских и европейских СМИ важна как для самих СМИ, так и для их аудиторий. Российские и европейские СМИ назвали мероприятие «важнейшим событием в международном медиапространстве». Участники конференции в разные годы отмечали, что плюрализм мнений дает положительный эффект только в связке с готовностью слушать и слышать своего условного оппонента. Поэтому медиа могут сыграть позитивную роль в российско-европейской перезагрузке, но для этого необходимо избавиться от штампов, заполнять медиаполе качественной аналитикой, не бояться высказывать альтернативное мнение и искать компромиссы.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.