Участники нового шоу Варвары Власовой (Varvarakrasavica) будут давать клятву о создании в будущем исключительного качественного Инстаграм-контента

Одной из изюминок нового Youtube-шоу известного блогера Варвары Власовой будет торжественная клятва его участников о создании в будущем исключительно стильного и яркого контента в Инстаграм. В рамках проекта Varvarakrasavica вместе с соведущей займутся преображением скучных аккаунтов и превращением их владельцев в настоящих звезд Инстамира.

Участники проекта ответят на вопросы ведущих относительно причин, по которым владельцам аккаунтов не удается вывести их на новый уровень и сделать заметными, посещаемыми. Благодаря профессиональным фотографам, визажистам, стилистам, психологам они получат возможность по-новому взглянуть на свой Инстаграм и стать ближе к настоящим селебрити. Кроме того, организаторы подготовили для них настоящий сюрприз – профессиональную и очень жаркую фотосессию.

Участие в шоу Варвары Власовой поможет гостям стать на путь преображения и приблизиться к кумирам миллионов. Зрители же могут рассчитывать на получение вдохновения и невероятных эмоций.