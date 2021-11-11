Участники «Потсдамских встреч» обсудили германо-российское сотрудничество в сфере водородной энергетики

Новости
11 ноября 2021

Об этом в рамках XXVI «Потсдамских встреч» заявил Андрей Миллер, cоветник по развитию бизнеса в группе компаний по возобновляемой энергетике Baltic Wind, член Клуба Горчакова и регулярный участник германо-российских общественно-политических проектов. 

В Москве в рамках дискуссионного блока «Энергетическая политика и «Зеленая сделка» «Потсдамских встреч» состоялось обсуждение потенциала развития «зеленой энергетики». 

Андрей Миллер в рамках дискуссии отметил, что энергетический альянс России и Германии способен обеспечить России долгосрочный экспорт водорода и сократить расходы немецких налогоплательщиков.

 «Устоявшиеся финансовые, технологические, инфраструктурные и логистические инструменты между Россией и Евросоюзом, а также обилие богатых солнцем территорий рисуют контуры взаимовыгодного партнёрства по поставкам зелёного водорода из России в Германию», – сказал эксперт. Кроме того, он обратил внимание на то, что переход на водородную энергетику за счет внутриевропейской генерации зеленого водорода – дорогой и неконкурентоспособный процесс, возможный только при наличии государственного субсидирования. 

«Германо-российское сотрудничество в области водородной энергетики позволит наладить поставки водорода из России в Германию по более низким ценам, что снизит объём субсидирования отрасли и сэкономит деньги налогоплательщиков Германии. В европейском обществе на фоне технократических тенденций растёт запрос на справедливое ценообразование в энергетике», – сказал Андрей Миллер. Согласно его мнению, развитие децентрализованной частной инфраструктуры для малой генерации водорода несёт в себе потенциально сильный импульс для экономик России и Германии. 

«Появление множества частных игроков позволит создать конкурентную среду в целом ряде отраслей и со временем существенно снизить стоимость конечного продукта для конечного потребителя – экологически чистого водорода для Германии и Евросоюза. Это непростая и амбициозная политическая задача, требующая ежедневного диалога политиков, экологов, гражданских обществ, учёных и прессы», – резюмировал он свое выступление. 

Участие в «Потсдамских встречах» приняли ведущие политики и общественные деятели ФРГ и России, дипломаты, журналисты, представители деловых кругов. Организаторами традиционно выступили Фонд Горчакова и Германо-Российский Форум. 

Напомним, что рамках «Потсдамских встреч» представители общественных и бизнес-кругов обсуждают аспекты современной ситуации в Европе, перспективы российско-германских отношений. Инициированные в 1999 году Федеральным президентом Германии Романом Герцогом, «Потсдамские встречи» проводятся ежегодно в формате двухдневной конференции. Форум собирает высокопоставленных представителей из сферы политики, экономики, культуры и других общественных деятелей из России и Германии с целью обсуждения актуальных вопросов современности и дальнейшего углубления взаимопонимания и развития новых форм взаимодействия.

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