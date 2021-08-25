Участники реалити «Пережить, чтобы помнить» построили плот для переправы орудия весом 560 килограммов

21 августа во всех социальных сетях и на платформе онлайн-кинотеатра Okko вышла шестая серия третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить». Новый эпизод «На пределе возможностей» показал, каким образом советские солдаты во время Великой Отечественной войны переправляли тяжелое орудие через реки и болота.

Парни, тик-токеры Макс Фит и Максим Усманов, и студенты Артем Мельников и Артем Эйкстер на 6 часов полностью погрузились в испытание, основанное на журнале боевых действий 16-й армии Западного фронта. Задачей ребят было построить плот, который выдержал бы настоящее боевое орудие весом 560 килограммов, как сделали это советские саперы в августе 1941 при отступлении армии от Смоленска и форсировании Днепра в районе Соловьёво – Ратчино. Они смогли скрытно наладить переправу, которая позволила нашим соединениям перебраться через реку с минимальными потерями.

«Самым сложным сегодня было, конечно, затащить пушку на плот, потому что она невозможно тяжелая. Мы пытались ее поднять вчетвером, но колеса так глубоко застряли в иле, что наших сил не хватало даже на то, чтобы просто чуть-чуть ее приподнять», — рассказал после испытания популярный тик-токер Макс Фит. «Сначала это были остатки сил, потом это были остатки эмоций, затем — чистая злость, но я считаю, что физически парни сегодня выложились сильнее, чем на 100%, большего они сделать просто не могли», — прокомментировал второй день испытаний, ведущий проекта Сергей Щуцкий.

Задачей девушек на второй день стало приготовление обеда и ужина на полевой кухне, чтобы накормить всю команду. Здесь, однако, не обошлось без сюрпризов. В финале эпизода проект покинула тик-токерша Ангелина Авдиянц, так как не смогла справиться с поставленными задачами. Поклонники реалити восприняли такое решение организаторов позитивно: «Конечно, не все готовы к таким испытаниям. И правильно, что отсеяли того, кто не хотел вливаться в проект. Остальные были на высоте. Не умеют — учатся, не стоят на месте», — гласили комментарии под новым эпизодом.

Третий сезон достиг экватора. Впереди зрителей ждет еще 6 эпизодов, два из которых расскажут об испытаниях этой же команды.

Напомним, что расширенные версии каждой серии еженедельно выходят на платформе онлайн-кинотеатра Okko.

«Пережить, чтобы помнить» — социально-патриотическое реалити-шоу для молодежи, второй сезон которого просмотрели более 30 миллионов человек по всему миру. Съемки проходили в 12 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Владикавказе, Ижевске и других.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».