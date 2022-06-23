Участником форума «Информационные технологии в судостроении-2022» выступил «Р7-Офис»

Общество
24 июня 2022

Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге на территории ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

На XXII Всероссийской научно-практической конференции МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в судостроении-2022» выступила директор по работе с ключевыми клиентами «Р7-Офис» Ольга Бородина, которая рассказала о безопасном офисе в новых условиях. 

Участие в конференции приняли руководители и ведущие специалисты основных судостроительных заводов, проектно-конструкторских бюро, отраслевых исследовательских институтов, организаций и учреждений ВМФ, представители заказчика, а также разработчики и поставщики программного обеспечения.

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