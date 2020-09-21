Участником конференции «100 вопросов от родителей» стал инвестор проектов «Zaмания» и «Клаустрофобия»

Президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев принял участие в онлайн-конференции «100 вопросов от родителей», организатором которой выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуаций, стратегический партнер – портал «Я-родитель». В ходе сессии о трансформации системы семейного досуга и возможностях онлайн для развивающего досуга предприниматель заявил, что цифровизация чаще всего препятствует традиционным коммуникациям внутри семьи.

Одним из приоритетных направлений деятельности ГК «Основа», возглавляемой Александром Ручьевым, является развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры. Компания открывает городские курорты водных развлечений под брендом TERMOLAND, парки квестов и кинетических аттракционов Клаустрофобия и Challenge Park, а также является соинвестором крупнейшей в России сети семейных парков активных развлечений Zамания. Это игровые и досуговые площадки разной направленности, где родители и дети совместно проводят время. По словам инвестора, одна из задач проектов — поддержать традиционные модели общения внутри семьи.

«Сегодня родители активно заняты заработком денег, а дети предоставлены сами себе и «погружены» в виртуальную реальность. На этом фоне офлайн-досуг крайне востребован. Сегодня мы наблюдаем тренд на активизацию цифровых платформ, несмотря на то что, по моему мнению, они усиливают раскол в семье, т.к. ребенок в большей степени начинает жить в своем цифровом коммьюнити, а родители из этих коммьюнити исключаются. Тем не менее, цифровые сервисы, сближающие детей и родителей – это тренд как в нашей стране, так и в мире, который сохранится в каком-то довольно продолжительном периоде» – говорит Александр Ручьев.

Беспрецедентная по масштабу онлайн-конференция собрала более 200 ведущих экспертов страны: психологов, педагогов, юристов, общественных деятелей, писателей, готовых помочь папам и мамам найти ответы на вопросы, которые волнуют современные семьи, воспитывающие детей.

«Разрабатывая программу, мы выбрали наиболее актуальные и волнующие всех родителей темы. Надеемся, что наша конференция станет очередным звеном, которое свяжет родителей и специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства», — считает председатель правления Фонда Марина Гордеева.

Фонд поддержки детей ведет многолетнюю плодотворную работу по реализации государственной политики в сфере поддержки семей и детей, сокращению социального неблагополучия детей и семей с детьми, пропаганде семейных ценностей. Конференция станет очередным звеном, которое свяжет родителей и специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства. Программа конференции состоит из 5 направлений и отражает наиболее актуальные и волнующие всех родителей темы — дистанционное образование, зависимость от гаджетов, угрозы в сети, формирование здорового поведения, финансовая грамотность и многое другое. Конференция также будет интересна родителям, воспитывающим особенных детей, многодетным, неполным и приемным семьям. Спикеры будут говорить о многопоколенных семьях, о сохранении и приобщении к семейным традициям, о формировании не только профессиональных навыков и умений в современных детях, но и эмпатии и теплоты, которой сейчас так не хватает.

Открыли конференцию Марина Гордеева — председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Екатерина Ефимова — руководитель направления социальных проектов АНО «Национальные приоритеты», Юлия Костыряченко — заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации и телерадиоведущий и многодетный отец Сергей Белоголовцев.