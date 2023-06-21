Участником строительства крупнейшего деревообрабатывающего завода Свердловской области стала компания «АГРИСОВГАЗ»

Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, приняла участие в строительстве высокотехнологичного деревообрабатывающего завода лесной компании «СИНЕРГИЯ» по производству большеформатной фанеры, пиломатериалов и ТЭЦ на древесном сырье в г. Верхняя Тура, Свердловская область. Это один из самых масштабных проектов, входящих в тройку крупнейших в Уральском федеральном округе и в десятку крупнейших в России. Появление нового передового производства придаст импульс экономическому и социальному развитию не только города, но и региона в целом. Запуск завода планируется в III квартале 2023 года.

Компания «СИНЕРГИЯ» выступила инициатором создания ТОСЭР в Верхней Туре для реализации инвестпроектов по строительству деревообрабатывающих производств еще в 2018 году. Проект компании был включен в перечень приоритетных инвестиционных инициатив области освоения лесов «Строительство фанерного производства и ТЭЦ на древесном сырье». Специально для его реализации в 2019 г. был создан лесопитомник производительностью 17 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год.

На этапе строительства производственных мощностей к проекту подключилась компания «АГРИСОВГАЗ», поставив все необходимые металлоконструкции и взяв на себя блок строительно-монтажных работ.

Также на территории деревообрабатывающего завода для нужд лесовосстановления в регионе строятся теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, которые позволят выращивать до 12 млн штук сеянцев хвойных деревьев в год. Компания «АГРИСОВГАЗ» приняла участие в реализации данного проекта, где взяла на себя разработку проектной документации, производство и поставку металлоконструкций и систем инженерно-технологического оборудования теплицы площадью 1,17 га на базе современного конструктива 4+ поколения с планировочной сеткой колонн каркаса 12х4,5х5 (Н) м, оснащенной рассадными столами с сетчатым полом, обеспечивающими оптимальные условия производства и обслуживания растений и высокий коэффициент использования площади теплицы – более 80%, что соответствует мировым стандартам для сооружений данного назначения.

«Создание и развитие ТОСЭР и входящих в него производств сегодня является одним из эффективных и надёжных инструментов повышения конкурентоспособности российской экономики, а также драйвером социально-экономического развития регионов нашей страны. Мы рады, что компания «АГРИСОВГАЗ» приняла участие в этом масштабном проекте», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

Предприятие компании «СИНЕРГИЯ» готовится к запуску во второй половине 2023 г. В планах достигнуть объемов производства фанеры — 100 тыс. м3, пиломатериалов — 190 тыс. м3 в год.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru