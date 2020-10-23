Учителя и специалисты системы образования продолжат обсуждение результатов апробации инновационной методики обучения детей каллиграфии

Осенью 2020 года стартовала серия межрегиональных семинаров для обсуждения результатов апробации учебно-методического комплекса «Автодидактика: каллиграфия», разработанного для повышения эффективности обучения детей младшего школьного возраста каллиграфическому письму. Два семинара – в Тверской области и Республике Мордовия – состоялись в сентябре. На очереди обсуждение результатов апробации УМК в Вологодской и Воронежской областях. Школы всех перечисленных регионов являлись участниками апробации в 2019/2020 учебном году.

Цель семинаров: организация обсуждения результатов апробации инструктивно-методического материала для повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение детей младшего школьного возраста каллиграфическому письму (включая УМК «Автодидактика: каллиграфия») и перспектив интеграции апробированных разработок в образовательные программы общего образования.

Задачи семинаров:

ознакомление участников с результатамиапробации инструктивно-методического материала для повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение детей младшего школьного возраста каллиграфическому письму;

представление опыта использования на практике инструктивно-методического материала для повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение детей младшего школьного возраста каллиграфическому письму участниками апробации;

разработка механизма интеграции в образовательные программы основного общего образования УМК и электронного приложения к нему.

На предстоящих семинарах будут рассмотрены проблемы современного обучения каллиграфическому письму в начальной школе, представлены успешные практики применения УМК «Автодидактика: каллиграфия» в образовательном процессе в ходе апробации, обсуждены результаты апробации. Участники семинара смогут познакомиться с мобильным приложением к УМК «Автодидактика: каллиграфия».

В рамках каждого мероприятия пройдет пленарное заседание с обсуждением проблем обучения каллиграфическому письму в начальной школе, будет организована работа секций, в ходе которых школы-участники апробации представят свои успешные практики использования УМК, обсудят перспективы его применения в образовательном процессе.

К участию в семинаре приглашаются:

специалисты органов управления образованием регионального и муниципального уровней;

руководители образовательных организаций;

представители системы общего образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования.

Два завершающих серию межрегиональных семинара состоятся:

16 октября 2020 года, Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии. д. 199а., АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», с 10.00 до 14.20 (время московское);

23 октября 2020 года, Воронежская область, п. Кантемировка, ул. Первомайская, д. 35, МБОУ «Кантемировский лицей», с 13.00 до 17.00 (время московское).

Принять участие можно как очно, так и дистанционно!

Программы мероприятий и форма заявки на участие представлены на сайте http://каллиграфия.рус/seminar

Трансляция семинаров будет осуществляться на сайте http://webinar.altden.ru .

Участие в семинаре бесплатное.

Контактные данные организаторов межрегиональных семинаров: +7 (499) 455 11 45, mail@caligra.ru (ответственное лицо – Ященко Екатерина Сергеевна).

Справочно:

УМК «Автодидактика: каллиграфия» разработан авторским коллективом под руководством Е.А.Сувориной в рамках госконтракта ООО СП «Содружество» с Минпросвещения России.

В 2019/2020 учебном году УМК был апробирован в 129 общеобразовательных организациях четырех регионов России.