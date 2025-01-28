Угольный конвейер на Сахалине — уникальный проект в сфере технологий инфраструктуры и экологии

Угольный конвейер – это не просто надежная и безопасная транспортная сеть, позволяющая доставить уголь из пункта А в пункт Б, а сложнейшая система взаимосвязанных инфраструктурных элементов. Все параметры работы угольного «гиганта» фиксируются тысячами датчиков и систем, что позволяет моментально отследить даже малейший сбой в работе и оперативно его исправить. Автоматизированная система управления технологическим процессом – это электронный мозг конвейера, обеспечивающий надежную защиту от поломок, перебоев и неполадок.

«Солнцевский угольный разрез – угольный морской порт «Шахтерск» – это важный проект и с точки зрения экологии. Самый протяженный в стране магистральный угольный конвейер позволит существенно снизить нагрузку на транспортную систему района и сократить объем выхлопных газов от грузового транспорта, перевозящего полезные ископаемые. Линия длиной 23 километра, состоящая из трех участков и оснащенная современным оборудованием, дает возможность перегружать и перевозить тысячи тонн сырья без использования самосвалов, загрязняющих окружающую среду и разбивающих дороги. Новый технический комплекс оснащен конвейерной галереей закрытого типа, а в местах перегрузки угля оборудован инновационной системой с использованием пылеулавливающего оборудования последнего поколения. Кроме того, для минимизации шумового фона, исходящего от конвейера и его узлов, применяется специализированная эффективная шумозащита.

Строительство магистрального угольного конвейера на Сахалине стало одним из направлений реализации крупного инвестиционного проекта «Зеленый угольный кластер». Кластер, в свою очередь, является частью стратегии развития Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности.

Конвейер в круглосуточном режиме работы действует с сентября 2024 года.

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