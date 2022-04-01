Украина воюет болгарским оружием. Как это вышло?

Болгария попала в весьма непростую ситуацию. Отношения с Москвой у Софии могут испортиться вмиг, а ведь София этого очень боится. Предполагаемый отказ Болгарии от российского газа – не более, чем блеф, мы ведь прекрасно понимаем, что экономика этой страны довольно слабая, чтобы закупать СПГ невесть откуда.

Но сегодня не об этом. Есть в Болгарии независимая журналистка Диляна Гайтанджиева. Та самая, которая раскрыла, как сербское оружие попадало в руки террористов в Сирии через американские компании и Пентагон. А теперь она провела расследование относительно болгарского оружия, но уже в Украине. И материал, надо сказать, нашла очень богатый, сообщают «Госновости».

Согласно добытым ею документам, в Украину через Польшу и Чехию экспортировали тонны болгарского оружия в 2020-2021 гг. София официально отрицает все эти факты, хотя использование болгарского оружия было хорошо задокументировано на линии украинского фронта.

Это мы воспринимаем как данное довольно давно: оружие с Балкан часто можно увидеть в зонах боевых действий по всему миру, в Сирии и Иемене. Там также делают удивленное лицо и говорят, что не знают ни о каких поставках. После утечки документов выяснилось, что 350 дипломатических рейсов доставили оружие террористам в Сирии. Курировало этот процесс секретное подразделение Командования специальных операций США под кодовым названием Task Force Smoking Gun, находившееся в Хорватии с 2017 года, и ему было поручено перенаправить тонны оружия и боеприпасов из Европы в Сирию.

Но тут есть юридические тонкости реэкспорта оружия. По закону он может осуществляться в третью страну только с разрешения страны-экспортера, в данном случае Болгарии. Не доказано, разрешала ли Болгария реэкспорт через Польшу и Чехию в Украину, или это оружие было ввезено контрабандой.

Гайтанджиева отследила путь болгарского оружия от Болгарии до линии фронта в Украине, используя данные из международной торговой базы данных Great Export Import. Что мы имеем в итоге? Вооружения болгарских военных заводов «Арсенал», ВМЗ, «Аркус» и «Эмко» ввозились в Украину двумя польскими компаниями Arm Techsp. Zo.O и Vismag Jacek Jakubczyk, а также чешской Excalibur Army Spol.S.R.O.

Получал военную доставку украинский «Спецтехноэкспорт». Имеются свидетельства, что в 2019-2021 гг. компания закупила заряды для гранатометов производства «Арсенал» и 152-мм осколочно-фугасные гранаты для гаубиц Д-20 и 2 С3 производства «ВМЗ-Сопот».

На фронте подтверждения использования болгарского оружия находил и военкор Семен Пегов показывая в украинских окопах боекомплекты для гранатометов с болгарской маркировкой.

Помимо оружия от ВМЗ и Арсенала, на передовой в Украине появились и болгарские патроны производства болгарского оружейного завода «Аркус». Закупкой патронов занималась уже другая украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» (чем больше экспорта – тем лучше) в 2021 году у польской Vismag Jacek Jakubczyk.

20 июня 2021 года «Укрспецэкспорт» закупил в общей сложности 140 минометов ЕМ-120 у чешской Excalibur Army Spol.S.R.O. Они производятся на болгарском «Эмко». Владелец завода Эмилиан Гебрев пошел в отказ: не экспортировали, и все тут. Правда, за последние годы он был замешан в ряде международных скандалов, один из которых был связан с его отравлением в 2015 году. В самой Болгарии ему не особо-то верят.

А теперь два слова о Сербии, о которой мы обмолвились в начале материала в контексте Сирии. Сербия также официально не экспортировала оружие в Украину. Однако та же утечка данных доказала, что сербские 60-мм минометные снаряды M73 производства Krusik в 2016 году были экспортированы на бумаге в Польшу по той же схеме.

Президент Сербии Александр Вучич отрицал, что Сербия знала об экспорте сербского оружия в Украину. По его словам, именно эту партию оружия производитель якобы продал частной сербской компании «Техноремонт», которая экспортировала оружие польской компании «Натан» через Кипр. Однако Украина не была указана в качестве конечного пользователя этого сербского оружия.

Скандал с поставками сербского оружия в зоны боевых действий разразился в сентябре 2019 года – тогда его нашли у террористов ИГИЛ (запрещенная организация) в Иемене. Сербское оружие, произведенное Krusik и проданное Саудовской Аравии, оказалось у террористов Исламского государства в Иемене. Через три дня после публикации статьи сербская прокуратура арестовала разоблачителя Крусика Александра Обрадовича.

Вместо расследования поставок оружия террористам прокуратура начала расследование утечки и предъявила Обрадовичу обвинение в разглашении коммерческой тайны. Его арест вызвал волну протестов в Сербии, и он был выпущен из тюрьмы под домашний арест. Судебное дело против него не прекращено, а те, кто торгует оружием, остаются на свободе.

Болгария пошла ровно по тому же пути. Уже сейчас можно предсказать, что София попытается «замести следы» внутри страны. Ведь, как говорится, не газом единым, — у Москвы есть достаточное количество рычагов, чтобы надавить на Болгарию, которая и в Евросоюзе, в общем-то считается пятым колесом. Складывается ощущение, что, как и в Сербии, некоторые обособленные элиты внутри страны занимаются своими коммерческими делами, плюс хорошо так сотрудничают с тем самым секретным подразделением США в Хорватии. А таких друзей, как мы знаем, лучше за одно место и в музей.