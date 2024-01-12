«Укрощение строптивой»: вечная история любви в современных декорациях

24 января 2024 года на сцене ЦДКЖ пройдет премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

События спектакля перенесены в наше время. Классический сюжет пьесы разворачивается на фоне современных пространств и декораций. Создатели спектакля бережно отнеслись к первоисточнику и сохранили основную канву и текст произведения. Отличия – минимальны. Например, вместо трех свадеб в финале герои играют четыре. Произошла также замена некоторых действующих лиц: вместо отцов главных героев, переживающих за судьбу своих детей, на сцену выходят матери.

Одна из особенностей постановки – большое количество музыкальных номеров. Спектакль содержит 82 (!) музыкальных фрагмента, большое количество танцев и пластических номеров. В постановке звучат зарубежные баллады и ритмы прославленных рок-групп, музыка различных этнических направлений. «Принято считать, что в театр ходят люди 30-35 лет и старше. А мы хотим привлечь молодых ребят, – рассказывает режиссер спектакля актер Даниил Спиваковский. – Мы постарались передать на сцене энергию первой любви, задора, азарта. Эта энергия направлена в зал, наполняет зрителей радостью, желанием влюбляться. Если после этой истории молодой человек купит букет своей девушке, или молодой человек, который пригласил свою девушку в театр, во время спектакля незаметно положит руку на ее ладошку, это значит, что мы не напрасно трудились».