Ultima Markets помогает понять будущее CRM-технологий на FMLS:24 

На саммите Finance Magnates London Summit 2024 (FMLS:24) компания Ultima Markets показала себя лидером финансовой отрасли. Саммит привлек разнообразную группу профессионалов отрасли, стремящихся изучить приводящие к изменениям тенденции, которые определят будущее финансовых услуг.

На саммите проводились различные мероприятия, в том числе запись интервью, панельные дискуссии и ключевые доклады. Темы варьировались от нормативно-правовой базы до цифровой революции в финансах с целью запустить диалог и приступить к формированию будущего отрасли.

Вице-президент по маркетингу Эрнест Ю (Ernest Yiu) выступил с программной речью на тему «CRM в 2025 году: свет в конце воронки».

«Будущее CRM быстро развивается, — сказал он, — благодаря ИИ и машинному обучению. Эти инструменты дали возможность брокерам прогнозировать потребности клиентов, анализируя их поведение и предпочтения, что позволило нам предоставлять более персонализированные и проактивные услуги».

Он также подчеркнул важность персонализации с точки зрения отношений с клиентами: «В Ultima Markets мы стремились создать у клиентов ощущение, что мы говорим с ними напрямую. Мы достигли этого, сегментируя наших клиентов на основе таких факторов, как история сделок и уровень опыта, и предоставляя каждой группе индивидуальный контент».

Прогноз Эрнеста о практическом применении ИИ и машинного обучения побудил аудиторию пересмотреть свои стратегии, подчеркнув важность инновационных CRM-решений для сохранения конкурентного преимущества.