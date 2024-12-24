Ultima Markets вошла в историю как первый CFD-брокер, присоединившийся к инициативе Глобального договора ООН

Ultima Markets, ведущий поставщик услуг по торговле CFD, с гордостью сообщает, что присоединился к инициативе Глобального договора Организации Объединенных Наций и стал первым CFD-брокером, принявшим участие в этом движении.

Глобальный договор ООН является крупнейшей в мире корпоративной инициативой в области устойчивого развития, позволяющей компаниям согласовывать свои стратегии и операции с Целями в области устойчивого развития (ЦУР). Ultima Markets имеет честь быть частью инициативы.

Эта инициатива укрепляет приверженность брокера устойчивому развитию, приводя его деловую практику в соответствие с десятью принципами Глобального договора ООН. Он направлен на поощрение экологической ответственности, социальной справедливости и эффективного управления в секторе финансовых услуг.

Участие в инициативе знаменует собой важную веху в приверженности Ultima Markets построению более инклюзивной и устойчивой глобальной экономики. Являясь частью сети из более чем 25000 организаций в 167 странах, компания будет работать с международными лидерами ради борьбы с изменением климата, содействия равенству и стимулирования экономического процветания.

Жан Филипп (Jean Philippe), советник совета директоров Ultima Markets по корпоративному управлению и устойчивому развитию, говорит: «Присоединяясь к инициативе, мы продвигаем этические финансовые услуги и вносим свой вклад в устойчивое будущее. Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашей основной миссии.

Являясь важным игроком в финансовой и технологической отрасли, мы сосредоточены на приведении нашей деятельности и деловой практики в соответствие с Глобальными целями».

Финтех-компания стремится продвигать финансовую грамотность и обучение для расширения прав и возможностей сотрудников и сообществ, способствуя культуре образования, которая поддерживает ЦУР 4: Качественное образование. Его акцент на ЦУР 9: Промышленность, инновации и инфраструктура отражаeт приверженность компании использованию инновационных технологий, которые улучшают доступ к финансовым услугам.

Торговая платформа с несколькими активами обязуется внедрять экологически чистые офисные практики для снижения воздействия на окружающую среду для ЦУР 13: Борьба с изменением климата. Компания продолжит оказывать поддержку Compact и другим глобальным партнерам для ЦУР 17: Партнерство для достижения Целей.

Ultima Markets стремится обеспечить долгосрочную ценность для своих клиентов посредством образования, инноваций, борьбы с изменением климата и глобального сотрудничества, внося при этом свой вклад в более широкое движение за устойчивое развитие.

Ultima Markets — лицензированный брокер, предлагающий доступ к более чем 250 финансовым инструментам. Располагая командой численностью более 2000 профессионалов, трудящихся в 15 офисах по всему миру, мы обслуживаем клиентов в более чем 172 странах. Посетите нас на Facebook, X, Instagram, LinkedIn и YouTube.