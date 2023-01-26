Ульяновское КБ приборостроения будет осваивать новые технологии на базе технопарка микроэлектроники

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (входит в Концерн Радиоэлектронные Технологии Госкорпорации Ростех) планирует развивать свою деятельность в сфере промышленного производства и инноваций на базе создаваемого в Ульяновске технопарка «Электроник». Резидентство предприятия обсудили на совместной встрече генеральный директор АО «УКБП», председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Войт и генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Игорь Рябиков.

Технопарк по развитию производства отечественной микроэлектроники, создаваемый в Ульяновске благодаря поддержке Минпромторга России, планирует стать центром коллективного пользования для предприятий региона при содействии федерального центра.

Руководство АО «УКБП» видит большие перспективы участия в работе технопарка в освоении новых технологий, крайне востребованных для производства бортового оборудования гражданской авиационной техники, в частности, изготовления жидкокристаллических панелей для средств индикации, серийное производство которых в России сегодня недостаточно.

«Это сложный технологический процесс, в настоящее время он выполняется с привлечением сторонних исполнителей, что приводит к дополнительным временным и финансовым издержкам, — пояснил Александр Войт. — Наличие в технопарке специального оборудования и квалифицированных специалистов в данной области позволит повысить степень локализации производственного цикла на предприятии и расширить производственные мощности за счет ресурсов технопарка. Это также снизит издержки производства за счет меньшего уровня накладных расходов и сопутствующих затрат».

Производство панелей для средств индикации основано на открытом в 1888 году состоянии жидких кристаллов. Сегодня эта область хорошо изучена и значительно усовершенствована, позволяет получать высококачественное изображение без мерцания, дефектов фокусировки, помех от магнитных полей и проблем с четкостью на дисплеях малых размеров и массы.

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП) – одно из ведущих предприятий авиаприборостроительной отрасли России. Входит в структуру АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка, изготовление и послепродажное сопровождение комплексов и систем авионики для самолетов и вертолетов, систем автоматического управления для наземной техники и гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 40 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.