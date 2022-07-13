Умскул на VK Fest: хендмейд слайм, нейронная сеть и квиз с призами

Онлайн-школа Умскул, входящая в экосистему VK, примет активное участие в самом масштабном летнем фестивале — VK Fest, который пройдет с 23 по 24 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В зоне технологий VK Fest «Место встречи знаний будущего» Умскул вместе с другими образовательными проектами (Skillbox и Учи.ру) представит интересные и интерактивные мастер-классы и проведет интеллектуальный квиз с розыгрышем полезных призов. Кроме того, при входе на фестиваль гостей будет ждать огромный, самый обнимательный Умскул медведь на свете, раздавая щедрые подарки всем участникам.

В программе увлекательных активностей Умскул:

Мастер-класс «Лаборатория создания чувств»

Вместе с настоящим учителем химии Умскул участники за 30 минут создадут необычный слайм своими руками, который по готовности положат в фирменную коробочку с карточкой своей эмоции. Каждый участник откроет для себя удивительное сочетание цвета, запаха и чувств.

Мастер-класс будет сопровождаться интересными фактами по химии, например, про феромоны, про то, как рождаются эмоции на грани биологии и химии и др.

Ведущие: Лия Менделеева (учитель химии), ассистирует — Алина Грипиоти.

Мастер-класс «Нейронная сеть»

Участникам представится уникальная возможность создать свою успешную и эффективную нейронную сеть вместе с представителями команды Умскул. Заглянуть внутрь своего мозга и навести порядок в мыслях и вопросах можно через нейрографику. В процессе будет создан не просто рисунок, а настоящая карта собственного мозга, где можно найти все ответы.

Завершением программы Умскул станет интеллектуальный квиз «Прокачай мегамозг» с розыгрышем ценных фирменных призов.

Каждый человеческий мозг уникален и онлайн-школа Умскул дает возможность прокачать мозг еще больше и раскрыть его потенциал. Проходя интересные задания квиза, участник сможет получить призы по шкале прокачки мегамозга. Призовой фонд составят ценные стикерпаки и шопперы.

Дмитрий Данилов, CEO и основатель онлайн-школы Умскул: «За 7 лет VK Fest стал визитной карточкой Санкт-Петербурга. Для Умскул за честь представить своих спикеров и провести увлекательные мастер-классы для десятков посетителей на самом крупнейшем open-air страны. VK Fest отличная площадка для встречи с большим числом любителей музыки и летних развлечений».

На VK Fest гостей ждут любимые исполнители и блогеры, которые откроют новые треки и, может быть, даже жанры. Баста, Егор Крид, SLAVA MARLOW, The Hatters, Zivert, Wildways, КОСМОНАВТОВ НЕТ и другие популярные артисты выступят на традиционных сценах в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Помимо музыки и блогеров, на фестивале планируется еще много всего: лекции, видеоигры, тест-драйвы, детская зона, спортивные соревнования и вкусная разнообразная еда от лучших кафе и ресторанов Санкт-Петербурга. А ещё конкурсы, квизы, квесты, быстрые свидания и практикумы на любую тему — от рукоделия и актёрского мастерства до йоги в гамаках и экстремальных видов спорта. И, разумеется, подарки для гостей.

О фестивале VK Fest https://vk.com/fest

О билетах: https://vk.com/@fest-faq-o-biletah

Справка:

УМСКУЛ – это крупнейшая в России онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Уникальная IT-платформа, объединяющая более 50 000 учеников ежегодно и более 2000 менторов и 50 преподавателей, которая с помощью современных технологий, путем анализа образовательного процесса и подбора рекомендаций по дополнительным занятиям и домашним заданиям, позволяет пользователям не потерять в качестве обучения при онлайн-подготовке. Онлайн-школа основана в 2016 году в Казани, сегодня работает по всей России, а также за рубежом. С 2020 года компания «Умскул» является резидентом Сколково. С 2021 входит в экосистему VK. В 2022 году образовательная платформа «Умскул» присоединилась к Хартии «Цифровая этика детства» и вступила в АРПП «Отечественный софт».

https://umschool.net/

Дмитрий Данилов – 24 года, создатель и CEO крупнейшей в России образовательной платформы Умскул (входит в экосистему VK, резидент Сколково), занимается бизнесом с 17 лет. За 5 лет ведения бизнеса в сфере онлайн-образования вывел проект «Умскул» в лидеры EdTech рынка по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, помогая ученикам по всей России получать доступ к качественному онлайн-образованию.