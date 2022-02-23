Уникальную технологию производства чипов на основе ИИ-технологий анонсирует Hisense

Компания Hisense объявила о выпуске своего первого процессора с использованием алгоритмов когнитивного восприятия на основе технологий искусственного интеллекта для улучшения качества изображения на уровне 8K (Hi-View HV8107). Новинка в очередной раз подтвердила ее лидерское положение на рынке технологий отображения контента. Это настоящий прорыв в развитии и индустриализации технологии 8K в экосистеме Hisense Ultra-High-Definition (UHD).

Вице-президент группы компаний Hisense и президент Hisense Visual Technology Ю Читао (Yu Zhitao) публично заявил, что 2022 год станет переломным моментом для конкуренции на международном телевизионном рынке: вместо стоимости и размера экрана акцент сместится на чипы и качество изображения.

В основе технологии производства больших дисплеев Hisense лежат именно чипы.

В 2005 г. компания Hisense разработала первый чип для цифровой обработки видео, закрепив за собой права интеллектуальной собственности и права на индустриализацию. Сегодня оборудование производителя поставляется с процессором на базе чипа 5-го поколения. Достижением компании стал переход от 4K к 8K, за которым последовали прорывы в базовых алгоритмах обработки изображений на основе ИИ-технологий.

Чип Hi-View HV8107 обеспечивает качество изображения на уровне свыше 33 миллионов пикселей. Микросхема разделена на 26 880 зон. Система распознавания изображений на основе ИИ-технологий повышает их четкость и контрастность, создает эффект трехмерности, благодаря чему пользователи получают беспрецедентный визуальный опыт. Также стоит отметить функции захвата траектории быстро движущегося объекта, улучшения цвета кожи и шумоподавления.

Уже налажено серийное производство чипа. Новинка будет применяться в нескольких сериях дисплеев дочерних брендов Hisense, включая Toshiba. Помимо телевизоров чип планируется устанавливать в профессиональные контрольные видеомониторы с разрешением 8K. Сообщается, что наработки компании Hisense стали частью программы «Использование научно-исследовательских разработок в проведении зимних Олимпийских игр» (Science and Technology Winter Olympics). Hisense — давний партнер China Media Group, поставляющий профессиональные видеомониторы с разрешением 8K. Сотрудничество партнеров способствует развитию отрасли 8K UHD. Будущие победы — результат инновационных и технических достижений. 2022 год стал поворотным моментом для глобализации процесса разработки дисплеев. Технология высококачественной передачи изображения, в основе которой лежат алгоритмы когнитивного восприятия, является главным драйвером конкуренции на рынке. Для компании Hisense исследования и разработки в области создания чипов являются приоритетным направлением развития бизнеса.