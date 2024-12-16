Уникальный взгляд в лаборатории краш-тестов Chery

Компания Chery Auto выпустила необычное и увлекательное видео, которое отправляет зрителей в интригующее путешествие по своей передовой лаборатории краш-тестов. Благодаря видению недавно «нанятого» манекена для краш-тестов видео наглядно демонстрирует исключительные характеристики безопасности TIGGO 8, предлагая зрителям свежий взгляд на краш-тесты автомобилей. Это также подчеркивает непоколебимую приверженность Chery обеспечению первоклассной безопасности для каждого пользователя.

Видео начинается с того, что главный герой — очень реалистичный манекен для крэш-тестов — юмористически делится своим «опытом работы» со зрителями. Он рассказывает о своих смешанных эмоциях во время своего первого краш-теста, описывая нервозность и волнение. Тем не менее, прежде всего, он выражает гордость и честь быть частью миссии по защите человеческих жизней.

Затем видео переносится в Центр краш-тестов Chery, огромный объект площадью 32 000 квадратных метров, построенный с инвестициями в 150 миллионов юаней. Центр впечатляет своим передовым оборудованием и профессиональной средой тестирования. Здесь профессиональная команда, использующая передовое оборудование и богатый накопленный опыт тестирования, разработала несколько безопасных и надежных продуктов. Среди них выделяются показатели безопасности TIGGO 8. В видеоролике манекен для краш-тестов подчеркивает выдающиеся характеристики безопасности TIGGO 8, который может похвастаться высокопрочной интегрированной конструкцией кузова, изготовленной из высокопрочной стали более чем на 60% и нескольких сверхвысокопрочных компонентов горячей штамповки от Benteler. По словам манекена, такая конструкция обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с «сплошным экраном».

Независимо от того, подвергается ли TIGGO 8 фронтальным столкновениям, боковым ударам или испытаниям задней части, он рассеивает энергию удара благодаря своей прочной конструкции кузова. В сочетании с 9 подушками безопасности для разных углов и усовершенствованной системой удержания пассажиров система максимально минимизирует воздействие на пассажиров.

Это видео демонстрирует технологическое превосходство Chery в области автомобильной безопасности и общается с аудиторией благодаря легкому и увлекательному рассказу историй. С манекеном для краш-тестов, выполняющим свою «хорошую работу» в краш-тесте в реальном времени, видео метафорически отражает выдающуюся производительность Chery в обеспечении безопасности во всей линейке автомобилей. Презентуя свою философию безопасности и технологические инновации таким отличительным образом, компания Chery, несомненно, установила новый эталон для автомобильной промышленности.