United Colors of Benetton объявляет об открытии первого магазина в Казани в ТРЦ «Мега». Пространство площадью 447 кв.м расположено на первом этаже торгового комплекса.

Магазин в Казани открыт в новом формате «Light Colors», разработанном командой дизайнеров Benetton Group в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. Это шестой магазин United Colors of Benetton в России, представленный в данной концепции.

Уютная атмосфера, натуральные текстуры, итальянский стиль — вот основные характеристики нового формата, призванные удовлетворить потребности поклонников бренда во всем мире. Отличительной чертой концепции является особая система освещения, основанная на трех элементах- Disco, Nón-Lá и Barra luminosa. Вместе они создают уникальное качество освещения, усиливающее радостные ощущения от ярких цветов продукции бренда. Новый формат предлагает посетителям магазинов инновационный опыт совершения покупок и более глубокое погружение в ДНК бренда.

В новом магазине представлены взрослая и детская коллекция бренда. В сезоне Осень-Зима 2020 United Colors of Benetton вместе с дизайнером Жан — Шарлем де Кастельбажаком представили множество новинок — от трикотажа с вставками из люрекса и жаккардовой вышивки, до двустороннего неопрена, набивных плащей и мягкой экокожи, а также тщательно продуманной линии аксессуаров. Поклонников бренда порадуют принты с персонажами из любимых мультфильмов – Бэмби, Tom&Jerry, Микки Маусом, рисунки художника Кита Харинга, одежда в стиле классики британского колледжа с элементами хард-рока и множество других сюрпризов. Кроме этого, в коллекции Осень-Зима 2020 представлены традиционные для бренда изделия из австралийской мериносовой шерсти разных оттенков, одежда в стилистике color block, лого-принты в знаковых цветах Benetton.