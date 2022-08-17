«Университетские смены» в МГУПП для ребят из ЛНР и ДНР продолжаются

В рамках пилотного проекта «Университетские профильные образовательные смены», который стартовал в России, для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. Один из участников проекта – Московский государственный университет пищевых производств. Федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Одна смена проекта уже завершилась, и с 17 по 26 августа пройдет следующая смена.

Ребят ждет крайне насыщенная программа. Это спортивные занятия и творческие конкурсы, экскурсии по Москве и познавательные мастер-классы на базе одного из самых инновационных и крупных технопарков Москвы – Технопарка МГУПП.

Ребят ждут мастер-классы:

Сенсорный анализ продуктов питания.

Шоколадные конфеты ручной работы.

Биосинтез молочной кислоты бактериями LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM.

3D печать силиконовых форм.

Прототипирование и проектная деятельность.

Мобильная робототехника WorldSkills.

Экологический мониторинг окружающей среды.

Мясо и молоко – польза в каждой молекуле.

Рулет из тостерного хлеба.

Технологические аспекты создания функциональных батончиков.

Что немаловажно, с ребятами будут работать психологи, которые помогут им восстановиться, определить жизненные приоритеты, поставить цели и выбрать свой профессиональный путь.

Также ребят ждут занятия по ораторскому мастерству, сценическому мастерству и креативному мышлению. Помимо этого, для участников проекта с лекциями выступят спикеры Российского общества “Знание”.

Надеемся, что ребятам понравится в Москве, понравится в Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП) не меньше, чем участникам первой смены.

Отзывы участников завершившейся смены:

“На нас университет произвел огромное впечатление. В первый день было страшновато, нам казалось, что мы совсем его не запомним, но потом привыкли, и он нам стал как родной. В МГУПП было очень много интересного. Особенно детям запомнились мастер-классы, это было для них впервые и очень захватывающе. Экскурсия по Москве – это вообще особая их мечта. Когда мы ехали, они рассказывали, что хотят увидеть Красную площадь, а Музей Победы – это особая тема. Он очень большой, просто огромный и, самое главное, сколько они получили там знаний, сколько увидели нового, ведь пережить то, что было так давно – это многого стоит. Отдельно хочется сказать о вожатых – студентах МГУПП, они их полюбили как родных, вожатые стали для них как старшие братья и сестры. О том, что я еду в МГУПП, я узнала буквально в последний день и не ожидала такой поездки, переживала очень сильно. А сейчас хочется плакать и не хочется расставаться. Буду мечтать о новых встречах”, – Котовская Карина Анатольевна, учитель начальных классов, преподавательский стаж 32 года, г. Макеевка, ДНР.

“Мне очень понравились мастер-классы. Мы делали силиконовые формы, было занятие по шоколаду, где нас учили делать попкорн в шоколаде, а вообще каждый мастер-класс индивидуален, и на каждом можно узнать очень многое. Положительных эмоций просто масса. А еще Москва очень красивая, я мечтала в ней побывать и приехала первый раз. Очень круто, университет современный, стильный, хорошие преподаватели, очень все понятно рассказывают, объясняют, можно задавать вопросы, на которые тебе с удовольствием ответят – все очень круто. Условия отличные, отель тоже замечательный просто, столовая на высшем уровне, все вкусно, все отлично, все хорошо. Я очень хочу еще сюда приехать”, – Хоменко Анна Сергеевна, 16 лет, г. Ясинова́тая, ДНР.

“Москва – очень красивый город, о нас очень заботились, нам предоставили хорошие номера. МГУПП – очень большой институт, и там очень много всего. Я и не думал, что производство пищи может быть таким интересным делом”, – Вялков Святослав Романович, 14 лет, г. Горловка, ДНР.