«Университетские смены» в МГУПП для ребят из ЛНР и ДНР продолжаются

В рамках пилотного проекта «Университетские профильные образовательные смены», который стартовал в России, для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. Один из участников проекта – Московский государственный университет пищевых производств. Федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.
Одна смена проекта уже завершилась, и с 17 по 26 августа пройдет следующая смена.
Ребят ждет крайне насыщенная программа. Это спортивные занятия и творческие конкурсы, экскурсии по Москве и познавательные мастер-классы на базе одного из самых инновационных и крупных технопарков Москвы – Технопарка МГУПП.
Ребят ждут мастер-классы:
- Сенсорный анализ продуктов питания.
- Шоколадные конфеты ручной работы.
- Биосинтез молочной кислоты бактериями LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM.
- 3D печать силиконовых форм.
- Прототипирование и проектная деятельность.
- Мобильная робототехника WorldSkills.
- Экологический мониторинг окружающей среды.
- Мясо и молоко – польза в каждой молекуле.
- Рулет из тостерного хлеба.
- Технологические аспекты создания функциональных батончиков.
Что немаловажно, с ребятами будут работать психологи, которые помогут им восстановиться, определить жизненные приоритеты, поставить цели и выбрать свой профессиональный путь.
Также ребят ждут занятия по ораторскому мастерству, сценическому мастерству и креативному мышлению. Помимо этого, для участников проекта с лекциями выступят спикеры Российского общества “Знание”.
Надеемся, что ребятам понравится в Москве, понравится в Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП) не меньше, чем участникам первой смены.
Отзывы участников завершившейся смены:
“На нас университет произвел огромное впечатление. В первый день было страшновато, нам казалось, что мы совсем его не запомним, но потом привыкли, и он нам стал как родной. В МГУПП было очень много интересного. Особенно детям запомнились мастер-классы, это было для них впервые и очень захватывающе. Экскурсия по Москве – это вообще особая их мечта. Когда мы ехали, они рассказывали, что хотят увидеть Красную площадь, а Музей Победы – это особая тема. Он очень большой, просто огромный и, самое главное, сколько они получили там знаний, сколько увидели нового, ведь пережить то, что было так давно – это многого стоит. Отдельно хочется сказать о вожатых – студентах МГУПП, они их полюбили как родных, вожатые стали для них как старшие братья и сестры. О том, что я еду в МГУПП, я узнала буквально в последний день и не ожидала такой поездки, переживала очень сильно. А сейчас хочется плакать и не хочется расставаться. Буду мечтать о новых встречах”, – Котовская Карина Анатольевна, учитель начальных классов, преподавательский стаж 32 года, г. Макеевка, ДНР.
“Мне очень понравились мастер-классы. Мы делали силиконовые формы, было занятие по шоколаду, где нас учили делать попкорн в шоколаде, а вообще каждый мастер-класс индивидуален, и на каждом можно узнать очень многое. Положительных эмоций просто масса. А еще Москва очень красивая, я мечтала в ней побывать и приехала первый раз. Очень круто, университет современный, стильный, хорошие преподаватели, очень все понятно рассказывают, объясняют, можно задавать вопросы, на которые тебе с удовольствием ответят – все очень круто. Условия отличные, отель тоже замечательный просто, столовая на высшем уровне, все вкусно, все отлично, все хорошо. Я очень хочу еще сюда приехать”, – Хоменко Анна Сергеевна, 16 лет, г. Ясинова́тая, ДНР.
“Москва – очень красивый город, о нас очень заботились, нам предоставили хорошие номера. МГУПП – очень большой институт, и там очень много всего. Я и не думал, что производство пищи может быть таким интересным делом”, – Вялков Святослав Романович, 14 лет, г. Горловка, ДНР.