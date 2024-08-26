Управление по туризму Макао объявило о проведении викторины Experience Macao Limited Edition

Во время пресс-конференции Управление по туризму Макао Macao Government Tourism Office (MGTO) объявило о проведении интерактивной онлайн-викторины Experience Macao Limited Edition. Данная викторина приглашает путешественников принять участие в викторине, чтобы выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition. Эти призы дают победителям возможность исследовать Макао и погрузиться в разнообразные культурные достопримечательности города. MGTO тесно сотрудничает с шестью интегрированными курортами и спонсорами мероприятий Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau и SJM Resorts.

Мария Хелена де Сенна Фернандес (Maria Helena de Senna Fernandes), директор MGTO, сказала: «Независимо от того, являетесь ли вы экспертом Макао или только начинаете исследовать прелести нашего города, эта игра создана для вас. Приглашаем всех познакомиться с чудесами Макао».

MIYEON, участница популярной корейской девичьей группы (G)I-DLE, выпустит специальный сингл и музыкальное видео Lovin’ My Stay под впечателением от ее путешествием в Макао. Когда она посещает различные достопримечательности, ее музыка отражает дух города, делясь его яркой энергией со своей аудиторией.

Для участия необходимо ответить на вопросы о Макао. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, получат шанс выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition, включая авиабилеты в Макао и проживание, поездки на шесть всемирно известных курортов, изучение объектов всемирного наследия, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, и захватывающие приключения.

Кроме того, 100 победителей Experience Macao Limited Edition смогут поделиться своими впечатлениями о Макао в социальных сетях, используя официальный хэштег #MacaoLimitedEdition и в официальном аккаунте Управления по туризму Макао (Macao Tourism Office).