Управляющие компании смогут онлайн контролировать выполнение заявок мастерами

В онлайн-сервисе для аварийно-диспетчерской службы «АДС на 100%» появится функция отслеживания местонахождения исполнителя заявки. Таким образом диспетчер в любой момент сможет определить, где находится мастер, отправленный на вызов.

Постановление Правительства РФ № 331 с 1 марта 2019 года утвердило новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций. В том числе аварийно-диспетчерская служба обязана оперативно контролировать сроки и качество исполнения заявок.

Интернет-служба «РосКвартал» разработала облачный сервис «АДС на 100%», который позволяет вести электронный журнал заявок и обращений собственников и контролировать выполнение заявок в соответствии с законодательством.

Для начала работы с сервисом диспетчер регистрирует организацию и заполняет сведения о сотрудниках. Мастера, работающие на выезде, скачивают мобильное приложение и получают сообщения о новых заявках на телефон, а диспетчер удаленно контролирует выполнение заявок.

Данные о местоположении исполнителя, у которого установлено мобильное приложение, будут обновляться в сервисе каждые пять минут. Диспетчер увидит, была ли заявка выполнена в назначенное время или мастер отклонился от маршрута.

С помощью мобильного приложения мастер может отправить фотоотчет и фотографию подписанного акта выполненных работ, не возвращаясь в офис компании.

Такой сервис поможет управляющим организациям повысить качество услуг, предоставляемых жителям многоквартирных домов, – уверены разработчики. Сервис доступен на сайте.