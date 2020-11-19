«Ураласбест» активно наращивает чистую прибыль

ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест», Свердловская область) в январе-сентябре 2020 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млрд рублей, говорится в отчете предприятия.
Вместе с тем выручка ПАО за 9 месяцев снизилась на 3,7% – до 10,4 млрд рублей. При этом себестоимость упала на 8,5% и составила 5,5 млрд рублей, прибыль от продаж выросла в 2,1 раза – до 1,7 млрд рублей.
В материалах компании сообщается, что в третьем квартале отгрузка хризотила и нерудных строительных материалов была ниже уровня прошлого года в связи с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Заявки на дополнительные объемы от потребителей на поставку продукции позволили отгрузить хризотила больше, чем планировалось в финансово-экономическом плане на третий квартал.
При этом «Ураласбест» снизил прогноз по добыче хризотила в 2020 году с 295 тыс. тонн (в отчете за первое полугодие) до 290 тыс.
«Предприятие прогнозирует, что объем производства хризотила в 2020 году составит не менее 290 тыс. тонн. Производство и реализация нерудных строительных материалов планируется на уровне не менее 4300 тыс. тонн, теплоизоляции в объеме 80 тыс. тонн. Объем заключенных договоров на четвертый квартал позволяет надеяться на реальность исполнения годовых прогнозов. Реконструкция и модернизация производства проводится в соответствии с утвержденным планом. Объем годовой инвестиционной программы сохранился на уровне прошлого года», – отмечается в отчете.
Основные финпоказатели ПАО «Ураласбест» за 9 месяцев (в тыс. рублей):
|Показатели
|9 месяцев 2020г
|9 месяцев 2019г
|Динамика %
|Выручка от реализации
|10 410 032
|10 814 960
|-3,7%
|Себестоимость продаж
|5 549 154
|6 065 852
|-8,5%
|Валовая прибыль
|4 860 878
|4 749 108
|2%
|Прибыль от продаж
|1 677 842
|801 786
|2,1 раза
|Прибыль до налогообложения
|1 898 532
|633 109
|3 раза
|Чистая прибыль
|1 516 850
|508 527
|3 раза
Кредиторская задолженность компании за 9 месяцев выросла с 438,26 млн рублей до 669 млн рублей, дебиторская – с 5,47 млрд рублей до 6,12 млрд рублей.
«Ураласбест» является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. В его состав входит 10 структурных подразделений, в том числе рудоуправление, обогатительная фабрика, автотранспортное предприятие. Предприятие производит около 21% от мирового объема производства хризотила в год и 41% – российского. 80% производимого хризотила поставляется на экспорт.
Сырьевая база предприятия – крупнейшее в мире Баженовское месторождение асбеста (Свердловская область).