«Ураласбест» активно наращивает чистую прибыль

ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест», Свердловская область) в январе-сентябре 2020 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млрд рублей, говорится в отчете предприятия.

Вместе с тем выручка ПАО за 9 месяцев снизилась на 3,7% – до 10,4 млрд рублей. При этом себестоимость упала на 8,5% и составила 5,5 млрд рублей, прибыль от продаж выросла в 2,1 раза – до 1,7 млрд рублей.

В материалах компании сообщается, что в третьем квартале отгрузка хризотила и нерудных строительных материалов была ниже уровня прошлого года в связи с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Заявки на дополнительные объемы от потребителей на поставку продукции позволили отгрузить хризотила больше, чем планировалось в финансово-экономическом плане на третий квартал.

При этом «Ураласбест» снизил прогноз по добыче хризотила в 2020 году с 295 тыс. тонн (в отчете за первое полугодие) до 290 тыс.

«Предприятие прогнозирует, что объем производства хризотила в 2020 году составит не менее 290 тыс. тонн. Производство и реализация нерудных строительных материалов планируется на уровне не менее 4300 тыс. тонн, теплоизоляции в объеме 80 тыс. тонн. Объем заключенных договоров на четвертый квартал позволяет надеяться на реальность исполнения годовых прогнозов. Реконструкция и модернизация производства проводится в соответствии с утвержденным планом. Объем годовой инвестиционной программы сохранился на уровне прошлого года», – отмечается в отчете.

Основные финпоказатели ПАО «Ураласбест» за 9 месяцев (в тыс. рублей):

Показатели 9 месяцев 2020г 9 месяцев 2019г Динамика % Выручка от реализации 10 410 032 10 814 960 -3,7% Себестоимость продаж 5 549 154 6 065 852 -8,5% Валовая прибыль 4 860 878 4 749 108 2% Прибыль от продаж 1 677 842 801 786 2,1 раза Прибыль до налогообложения 1 898 532 633 109 3 раза Чистая прибыль 1 516 850 508 527 3 раза

Кредиторская задолженность компании за 9 месяцев выросла с 438,26 млн рублей до 669 млн рублей, дебиторская – с 5,47 млрд рублей до 6,12 млрд рублей.

«Ураласбест» является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. В его состав входит 10 структурных подразделений, в том числе рудоуправление, обогатительная фабрика, автотранспортное предприятие. Предприятие производит около 21% от мирового объема производства хризотила в год и 41% – российского. 80% производимого хризотила поставляется на экспорт.

Сырьевая база предприятия – крупнейшее в мире Баженовское месторождение асбеста (Свердловская область).