«Урок мужества»: в Москве проведут серию патриотических мероприятий для молодежи

Ребят ждет знакомство с участниками специальной военной операции, тренировки с известными спортсменами, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и другие мероприятия.

В этом году в Москве проведут серию патриотических занятий для молодежи «Урок мужества». В нее войдут встречи с действующими военнослужащими и ветеранами, квесты, викторины и спортивные тренировки. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Присоединиться приглашают горожан в возрасте от 18 до 35 лет. Выбрать мероприятие и зарегистрироваться можно будет на портале «Молодежь Москвы».

«Для молодежи столицы подготовили больше 50 событий, приуроченных к Году защитника Отечества. Ребята познакомятся с историей нашей страны и пообщаются с героями, получат полезные навыки на мастер-классах и побывают на экскурсиях», — отметила Наталья Сергунина.

Открыла цикл встреча, которую провели участники специальной военной операции (СВО) Иван Ченин, Андрей Ландин, Георгий Вильгельм и Герой Российской Федерации Максим Бахарев. Они рассказали о том, что такое мужество, и ответили на вопросы слушателей.

Кроме того, уже состоялся спортивный урок с титулованными гостями: трехкратным чемпионом Кубка мира по кикбоксингу Романом Питько, чемпионкой мира по кикбоксингу и Европы по боксу Светланой Андреевой, а также подполковником Министерства внутренних дел Российской Федерации и тренером спецподразделения Сергеем Громаковым.

В ближайшем будущем ребят ждут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и исторический квест «Память на века», посвященный событиям и героям 1941–1945 годов. Кроме того, всех желающих приглашают на беседу с участницей СВО, тренировки с известными спортсменами и мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Программу «Урок мужества» подготовило молодежное сообщество «STOлица».