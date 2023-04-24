Уровень профессионального мастерства сотрудников проверило ООО «Транснефть – Балтика» в конкурсе в Ярославле

В Ярославле определены «Лучшие по профессии» среди работников ООО «Транснефть – Балтика»

В ООО «Транснефть – Балтика», обеспечивающем транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми регионов России, подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Как передаёт «Комсомольская правда» в Ярославле, в соревнованиях принимали участие представители 14 профессий, от которых зависят надежность и безопасность поставок углеводородов через систему трубопроводного транспорта.

Конкурс в этом году проходил на базе Ярославского районного нефтепроводного управления. И его работники на практике подтвердили справедливость пословицы о том, что дома и стены помогают – в неофициальном командном зачете ярославцы оказались впереди всех по количеству первых мест.

Как отмечают в компании, цель таких мероприятий – повышение престижа рабочих профессий и уровня профессионального мастерства. «Конкурс традиционно проводится из года в год уже более 20 лет. Он нужен для развития профессиональных навыков наших работников. Члены конкурсной комиссии оценивают уровень их мастерства, и мы можем делать выводы, на какие направления необходимо обратить внимание, усилить работу по техническому обучению и практической отработке», – рассказал главный инженер предприятия Евгений Инжеватов.

В этом году число номинаций выросло до 14. По сравнению с прошлыми годами добавилась одна новая – «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования групп ВЛ (воздушных линий электропередач) и ЭХЗ (электрохимической защиты)».

Для конкурсантов в ней были предусмотрены практические задания по работе с оборудованием и блок теоретических вопросов. Также с учетом специфики работы электромонтеров для них разработано еще одно задание – спасение человека при поражении электрическим током и оказание ему первой медицинской помощи. За правильностью действий здесь следил «Максим» – специальный тренажер, изображающий пострадавшего и фиксирующий правильность действий спасающего.

Для машинистов экскаваторов, помимо стандартных заданий по рытью рва, управлению техникой, разработан «экскаваторный биатлон», требующий филигранного владения многотонной машиной.

Участники должны были аккуратно открыть ковшом пробки стеклянных бутылок с лимонадом, а на втором этапе закрасить привязанной к нему кистью надпись «30 лет» – в честь 30-летия ПАО «Транснефть», дочерним предприятием которого является и «Транснефть – Балтика».

Среди конкурсантов и охранники предприятия – люди, от которых в том числе зависит защита тысяч километров магистральных трубопроводов от попыток хищения углеводородов. Поэтому поиск так называемых криминальных врезок стал одним из заданий соревнований. Среди других – стрельба, выполнение нормативов, подтверждающих хорошую физическую форму, и даже ликвидация обнаруженных при патрулировании возгораний.

Непростые испытания ждали и водителей. Помимо безупречного знания правил дорожного движения, они должны были показать превосходное вождение на полигоне, где их ждали различные препятствия: горки, колеи, «змейки», рвы с водой и другие.

Среди профессий, также представленных на конкурсе, – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и другие.

От них всех зависит надежная, безаварийная и слаженная работа стратегического предприятия с общей численностью сотрудников около 6,5 тыс. человек.

Победители в августе поедут в Уфу защищать честь предприятия в финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на уровне ПАО «Транснефть», в этом году приуроченного к 30-летию компании.

«Есть блеск в глазах наших работников, есть желание, есть стремление, есть здоровые профессиональные амбиции у работников соревноваться, показывать себя и побеждать», – оценил их настрой Евгений Инжеватов. Источник: https://www.yar.kp.ru/daily/27493.5/4752316/