Усилия ACI по устойчивому развитию будут представлены на конференции по изменению климата

Мир
24 ноября 2023

American Concrete Institute (ACI) совместно с NEU: Научно-инновационным центром ACI по углеродно-нейтральному бетону (ACI Center of Excellence for Carbon Neutral Concrete) (NEU) сделает важное заявление по вопросу устойчивого развития на конференции COP28, проходящей в Дубае. Данное заявление будет частью совместного мероприятия с Global Cement and Concrete Association (GCCA), которое пройдет в среду, 6 декабря, в павильоне GCCA.

Тони Нанни (Tony Nanni), президент Американского института бетона (American Concrete Institute) и Дин Фрэнк (Dean Frank), исполнительный директор NEU поговорят о темах устойчивого развития применительно к строительным объектам и представят новое сырье, которое скоро станет доступным для строительной отрасли, использующей бетон. Посетителей конференции COP28 приглашают задержаться у павильона GCCA и посмотреть презентации.

«Устойчивое развитие стоит во главе угла во многих отраслях промышленности, но у сообщества строителей бетонных сооружений появилась прекрасная возможность фундаментального изменения того, как строятся цивилизации», — сказал президент ACI Нанни. «ACI и NEU имеют уникальную возможность работы с данными инициативами, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможет поделиться своими знаниями и начать сотрудничество с организациями, которые разделяют наши взгляды».

Конференция участников конвенции, известная также как COP, является инициативой рамочной конвенции Организации Объединенных наций по изменению климата (UNFCCC) и проводит свою 28 встречу на COP28 в Дубае. Каждый год на протяжении практически трех десятилетий COP собирает страны-участницы, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата, оценить произошедшие изменения и определить круг программ и ответственных за их реализацию, чтобы замедлить рост температуры в мире.

Учрежденная в 2018 году, GCCA стремится обеспечить признание бетона как строительного материала, который следует выбирать ради устойчивого будущего и реализации сегодняшних нужд. Ассоциация прилагает максимум усилий к построению светлого, надежного и устойчивого будущего с использованием бетона. GCCA также является международным партнером ACI, поскольку обе организации проводят совместную работу над разработкой и распространением информации о бетоне, бетонных конструкциях и, в особенности, соответствии бетона принципам устойчивого развития.

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