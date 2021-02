Услугу тестирования на антитела к вирусу COVID-19 предоставляет Las Ventanas

В ответ на требование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о тестировании на COVID-19 для всех международных путешественников, въезжающих в Соединенные Штаты, гостиница Las Ventanas al Paraíso объявила о заключении соглашения с больницей BlueNetHospitals, по которому последняя будет предоставлять услуги клинического тестирования непосредственно на территории этого курортного комплекса в Калифорнийском заливе.

Данное соглашение подразумевает сотрудничество курортного комплекса Las Ventanas Resort al Paraíso сети Rosewood, принадлежащего компании Ty Warner Hotels & Resorts, с одним из ведущих частных медицинских центров в Лос-Кабосе для обеспечения удобства и душевного спокойствия гостей, позволяющих им полноценно наслаждаться своим пребыванием на курорте.

«Наши гости хотят и заслуживают отдыха от стрессовых ситуаций, свойственных нашему напряженному времени. Именно такое убежище и дает Las Ventanas», — заявил владелец курортного комплекса Las Ventanas al Paraíso Тай Уорнер (Ty Warner).

Услуга тестирования на антитела к вирусу COVID-19 будет бесплатно предоставляться гостям, проживающим в Las Ventanas не менее трех ночей. Эти тесты проводятся специально подготовленными двуязычными врачами и медицинскими сестрами больницы BlueNet, работающими круглосуточно. Кроме того, за дополнительную плату предлагаются ПЦР-тесты с надежной системой обработки результатов, обеспечивающей выполнение требований по срокам. При регистрации гостей служащий курорта фиксирует дату и время тестирования каждого гостя.

В качестве меры предосторожности для гостей, которым может потребоваться обязательный карантин, в клинике на территории курортного комплекса имеются четыре просторных изолированных номера люкс. Во исполнение своего обязательства о повышении уровня безопасности для всех гостей и партнеров курортный комплекс Las Ventanas будет предлагать в этих отдельных помещениях ограниченный спектр услуг для обеспечения более безопасного и спокойного выздоровления.

Тай Уорнер уже не впервые предлагает неординарное решение в одном из своих пятизвездочных отелей класса люкс. Во время резкого роста числа заражений коронавирусом в Нью-Йорке Тай Уорнер первым организовал и подготовил свой отель Four Seasons Hotel New York в качестве безопасного места для сотрудников экстренных служб. Он предоставил врачам и медсестрам, работающим на передовых рубежах, возможность бесплатного проживания в отеле Four Seasons Hotel New York. Это позволило им получить столь необходимый отдых после напряженных рабочих дней, избавив их от длительных поездок из дома в город и обратно, а также исключив лишние риски заражения вирусом для их родных и близких.

«Мы постоянно развиваемся в соответствии с потребностями и ожиданиями наших гостей, — говорит управляющий директор курортного комплекса Las Ventanas al Paraíso и региональный вице-президент Rosewood Hotels & Resorts® Фредерик Видаль (Frederic Vidal). — Мы уверены в том, что это сотрудничество BlueNetHospitals обеспечит нашим гостям комфорт, необходимый им для отдыха и восстановления сил в райских условиях».

Курортный комплекс Las Ventanas al Paraíso, расположенный на побережье Калифорнийского залива, занимает около 5 гектаров, естественным образом обеспечивая возможность социального дистанцирования и предлагая гостям пять уникальных ресторанов, а также 84 просторных и благоустроенных номера. Курортный комплекс Las Ventanas, прославившийся своим широким спектром самых современных и роскошных элементов благоустройства и программ, является одним из лидеров в обеспечении персонализированного обслуживания гостей.

Las Ventanas al Paraíso неукоснительно выполняет требования глобальной программы обеспечения здоровья и безопасности Commitment to Care, осуществляемой компанией Rosewood Hotel Group, а также кодекса Punto Limpio — свода правил, установленных министром туризма, экономики и устойчивого развития (SETUES) правительства штата Нижняя Калифорния.