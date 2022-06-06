Успешно завершился Молодежный Научно-технический и Инновационный Форум ШОС

В Шэньчжэне, провинция Гуандун, завершился трехдневный Молодежный Научно-технический и Инновационный Форум ШОС. В ходе форума была официально опубликована «Шэньчжэньская инициатива по итогам Молодежного Научно-технического и Инновационного Форума ШОС».

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Председателя ВСНП КНР, Председатель Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимов Азиз и другие руководители стран ШОС, генеральный секретарь ШОС, иностранные представители и др.

Шэнь Юэюэ выступила с речью на церемонии и указала, что дружественные молодежные обмены и научно-технические инновации являются приоритетным направлением сотрудничества ШОС, и что молодые люди из всех стран должны заботиться о благополучие народов, улавливать возможности эпохи, придерживаться принципов открытости и инклюзивности, участвовать в дружественных проектах и присоединиться к великому делу национального развития и возрождения.

В свою очередь Абдухакимов Азиз отметил, что мы поощряем участие молодежи в реализации программ планирования и реформ на высшем уровне, полностью поддерживаем работу ШОС на молодежном направлении и будем продолжать вносить свой вклад в продвижение проектов молодежи ШОС, содействуя развитию стран-членов ШОС.

В рамках форума были организованы шесть параллельных форумов на темы «Молодёжное инновационное сотрудничество», «Здоровье народа», «Развитие цифровой экономики», «Искусственный интеллект», «Зеленое развитие» и «Сотрудничество по сокращению бедности и развитие сельских районов». Форумы достигли ряда результатов, предоставив молодым людям из стран ШОС платформу для научно-технического обмена и обсуждения новых идей, изучения новых направлений промышленного сотрудничества, обмена опытом и знаниями в области научно-технических инноваций, внесения своего интеллектуального вклада в развитие ШОС и трансляции голоса молодежи стран ШОС на весь мир.

Во время форума ряд молодых представителей из стран ШОС побывали в лагере для молодежных обменов ШОС, посетили шэньчжэньские научно-инновационные предприятия, молодежные инновационные базы и места, представляющие культурную ценность, встретились и общались с выдающимися представителями предпринимательства, поделились историями развития инноваций и предпринимательства и так далее, укрепив взаимопонимание и поспособствовав развитию дружеских обменов и сотрудничества посредством взаимного обучения.

Во время форума 30 молодых представителей поколения Z, включая участников Молодежного Научно-технического и Инновационного Форума ШОС, представителей молодежи из всех слоев общества в Шэньчжэне, китайских и зарубежных знаменитостей, совершили велопробег по знаковым местам, воплощающим в себе дух реформ и открытости Шэньчжэня, и центру научно-технических инноваций, чтобы ознакомиться с технологическим развитием и новаторской энергетикой города.

Государственные служащие из стран-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, послы в Китае, представители соответствующих университетов, учреждений и предприятий, а также молодые ученые, молодые предприниматели, представители молодежных организаций и представители китайских и зарубежных СМИ приняли участие в форуме, используя онлайн- и офлайн-методы.