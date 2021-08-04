Успешный коуч поделился секретами принятия возраста

Почему человек на протяжении всей жизни борется со старением и всячески пытается его избежать «Газета.ру» рассказал психолог и коуч Юрий Мурадян.

Автор справедливо отмечает, что человек никогда не бывает в гармонии со своим возрастом. Редко у кого хватает мудрости принять то, что каждый год прожитой жизни приближает к старости. В детском возрасте мы все стремимся стать взрослыми, самостоятельным людьми, нам кажется, что именно тогда и придёт счастье. Но так почему же всю оставшуюся часть жизни мы с тоской смотрим в прошлое, на наши детские и юношеские годы? Не потому ли, что не оправдались ожидания взрослой жизни? Не потому ли, что став самостоятельными взрослыми людьми, мы приобрели ещё тысячу ограничений и трудностей, о которых не подозревали в детстве? Взрослая жизнь требует от нас гораздо большего, чем мы предполагали. К 30 годам ты должен успеть выполнить объёмную часть жизненного плана, составленного обществом: быть материально обеспеченным, создать семью, родить детей и многое другое. Ты должен успеть претворить эти планы в жизнь, так как после 30 ты начинаешь стареть и, увы, многое из перечисленного тебе уже не под силу и не по возрасту — такие установки даёт нам общество.

Автор признаётся, что в юности считал, что в 30 уже и помирать можно спокойно, но сейчас, находясь в возрасте 33-х лет, он безмерно благодарен Всевышнему за то, что тот позволил ему вступить в этот возраст. Он чувствует себя наполненным желанием и энергией жить и творить дальше, и уверен, что каждый следующий год, также будет принимать, как самый лучший и удобный год для того, чтобы быть счастливым.

Нет никаких возрастных рамок, чтобы отказываться от жизненных планов, оправдывая это тем, что «поезд ушёл», психолог рекомендует принимать себя и свой возраст, как лучшее время всегда и при любых обстоятельствах.

Юрий Мурадян советует обратить внимание на звёзд мировой величины — Шерон Стоун и Монику Белуччи, которые не боятся своего возраста, не переживают, что их будут обсуждать за морщины, и принимают себя со всеми своими возрастными изменениями.

Автор подчёркивает, что нужно беречь своё здоровье, выглядеть ухожено, расти духовно, окружать себя людьми, которые настроены на счастье и самим стремиться к счастью, ибо это и есть главная цель человека в этой жизни. Юрий Мурадян – руководитель Академии профессионального коучинга 5 PRISM, коуч уровня MCC, ICF. Независимая газета отнесла его к 5 самым влиятельным коучам в России.