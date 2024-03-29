Устройства нового поколения от Midea представили на Европейской торговой конференции в Греции

Midea, мировой лидер в области умной бытовой техники, принял участие в Европейской торговой конференции 2024. На этом мероприятии Midea продемонстрировала новейшие достижения на европейском рынке товаров для дома и кухни, представив два инновационных изделия: духовку Midea TastePro и встраиваемую духовку Midea 2.0.

Духовка Midea TastePro и встраиваемая духовка Midea 2.0 — это инновационные дополнения современных кухонных технологий, призванные обеспечить пользователям удобство, эффективность и возможность подключения к системам умного дома. Эти устройства, рассчитанные на интеграцию в существующие экосистемы IoT, отличаются улучшенными управлением и гибкостью для организации выполнения кухонных задач без существенной настройки, что позволяет дистанционно вмешиваться в их работу посредством совместимых устройств из-за пределов дома. На Европейской торговой конференции в Греции Midea заняла стратегическое положение, чтобы предложить европейским потребителям профессиональный и вдохновляющий опыт приготовления пищи.

Приборы Midea созданы, чтобы помогать готовить пищу европейцам дома. Обеспечиваемый ими выдающийся контроль, гибкость и производительность превращают традиционную работу по дому в удобные, эффективные и универсальные кулинарные впечатления. Midea стремится демонстрировать свое лидерство, предлагая высококачественную кухонную технику, которая отвечает меняющимся потребностям и предпочтениям европейских потребителей, добавляя новые возможности для кулинарных достижений в регионе.

Midea является одним из более чем 10 брендов бизнес-направления «Умный дом» компании Midea Group. Основанная в 1968 году Midea Group в 2023 году заняла 278-е место в списке Fortune Global 500. Бизнес компании охватывает интеллектуальную бытовую технику, электромеханическое оборудование, строительные технологии, робототехнику и средства автоматизации, а также цифровые инновации.