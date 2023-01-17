Устройство сенсорного смесителя: что это такое

Общество
17 января 2023

Не все знают, что такое сенсорный смеситель: под данным термином понимается смеситель с наличием датчика, который автоматически включает воду при поднесении рук к крану. Поток воды прекращается самостоятельно, когда пользователь отходит от раковины. Сенсорные изделия подходят для установки в общественных местах и для использования в своем доме.

Отличительные особенности

Бесконтактный смеситель для раковины представляет собой кран без рычагов управления. Хотя вентили горячей и холодной воды отсутствуют, некоторые модели оснащаются небольшим переключателем, регулирующим интенсивность потока воды. Для правильной работы смесителей с бесконтактным управлением датчик размещается на корпусе под гусаком.

Данный вид сантехники нуждается в электричестве, изделия функционируют на батарейках или от сети 220 В. Встречаются комбинированные модели, работающие на любом типе электропитания.

Принцип работы

Зоны чувствительности датчиков бесконтактных смесителей для умывания находятся в пределах от 10 до 30 см. Когда в поле действия оказывается подвижный объект, кран включает поток воды, который отключается при прекращении движения. Количество секунд для начала и завершения подачи водоснабжения в ряде изделий устанавливается на усмотрение пользователя.

Плюсы бесконтактных смесителей

Зная, как работает сенсорный смеситель, можно легко определить преимущества технологии подачи воды с помощью датчиков движения.

  1. Высокая гигиеничность. При мытье рук нет необходимости браться за краны, значит, сведен к минимуму контакт с поверхностью. Микробы не попадают на кожу, как это случается при касании к вентилю.
  2. Экономия воды. В расход не уходит ни одной лишней капли за счет подачи потока только во время мытья рук.
  3. Длительный срок службы. Корпусы кранов для умывальников изготавливаются из нержавеющей стали. Датчики также служат в течение долгого времени, даже модели на батарейках бесперебойно функционируют не менее двух лет.

Устройство сенсорных смесителей предполагает полный комфорт поддержания рук в чистоте. С бесконтактной технологией не нужно тратить время на настройку подходящей температуры и скорости потока, вода всегда подается в нужном режиме.

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