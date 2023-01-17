Устройство сенсорного смесителя: что это такое

Не все знают, что такое сенсорный смеситель: под данным термином понимается смеситель с наличием датчика, который автоматически включает воду при поднесении рук к крану. Поток воды прекращается самостоятельно, когда пользователь отходит от раковины. Сенсорные изделия подходят для установки в общественных местах и для использования в своем доме.

Отличительные особенности

Бесконтактный смеситель для раковины представляет собой кран без рычагов управления. Хотя вентили горячей и холодной воды отсутствуют, некоторые модели оснащаются небольшим переключателем, регулирующим интенсивность потока воды. Для правильной работы смесителей с бесконтактным управлением датчик размещается на корпусе под гусаком.

Данный вид сантехники нуждается в электричестве, изделия функционируют на батарейках или от сети 220 В. Встречаются комбинированные модели, работающие на любом типе электропитания.

Принцип работы

Зоны чувствительности датчиков бесконтактных смесителей для умывания находятся в пределах от 10 до 30 см. Когда в поле действия оказывается подвижный объект, кран включает поток воды, который отключается при прекращении движения. Количество секунд для начала и завершения подачи водоснабжения в ряде изделий устанавливается на усмотрение пользователя.

Плюсы бесконтактных смесителей

Зная, как работает сенсорный смеситель, можно легко определить преимущества технологии подачи воды с помощью датчиков движения.

Высокая гигиеничность. При мытье рук нет необходимости браться за краны, значит, сведен к минимуму контакт с поверхностью. Микробы не попадают на кожу, как это случается при касании к вентилю. Экономия воды. В расход не уходит ни одной лишней капли за счет подачи потока только во время мытья рук. Длительный срок службы. Корпусы кранов для умывальников изготавливаются из нержавеющей стали. Датчики также служат в течение долгого времени, даже модели на батарейках бесперебойно функционируют не менее двух лет.

Устройство сенсорных смесителей предполагает полный комфорт поддержания рук в чистоте. С бесконтактной технологией не нужно тратить время на настройку подходящей температуры и скорости потока, вода всегда подается в нужном режиме.