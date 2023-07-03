Утечка мнения об аспартаме вводит в заблуждение, проводится более всесторонний обзор

Агентство Reuters опубликовало утечку информации о том, что подразделение Всемирной организации здравоохранения (WHO) по изучению рака (IARC) намерено классифицировать распространенный низкокалорийный подсластитель аспартам как «возможно канцерогенный». Такую же классификацию IARC применяет к использованию алоэ вера.

Реагируя на утечку информации, исполнительный директор Международного совета ассоциаций производителей напитков (ICBA) Кейт Лоатман заявила следующее:

«Хотя кажется, что Международное агентство по изучению рака (IARC) теперь готово признать, что аспартам ничуть не хуже алоэ вера с точки зрения вреда здоровью, органы здравоохранения должны быть глубоко обеспокоены тем, что это просочившееся мнение противоречит десятилетиям высококачественных научных данных и может ввести потребителей в заблуждение, заставив их потреблять больше сахара вместо того, чтобы выбирать безопасные варианты без сахара или с низким содержанием сахара — и все это на основе низкокачественных исследований.

Даже IARC соглашается, что оно не является надлежащим органом для проведения оценки риска на основе фактического потребления и «не дает рекомендаций по здоровью». Мы по-прежнему уверены в безопасности аспартама, учитывая подавляющее число научных доказательств и положительные заключения органов по контролю качества продуктов питания в более чем 90 странах мира.

Поэтому мы приветствуем более широкий и всесторонний обзор безопасности пищевых продуктов, проводимый WHO и Объединенным комитетом экспертов по пищевым добавкам (JECFA) Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO)».

Вопреки просочившемуся мнению IARC, в систематическом обзоре, опубликованном в апреле 2022 года вышестоящим органом IARC — Всемирной организацией здравоохранения (WHO), — был сделан вывод об отсутствии «значимой связи» между более высоким потреблением низкокалорийных и бескалорийных подсластителей (измеряемым через потребление напитков) и смертностью от рака любого типа.

IARC обязался провести свой обзор в «тесном сотрудничестве» с более комплексным совместным обзором WHO и FAO и опубликовать результаты обоих обзоров одновременно 14 июля.