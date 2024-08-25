UTime Limited продемонстрирует последние инновации в области медицинских устройствах мониторинга и «умных» диагностических инструментов   

На предстоящей выставке медицинских технологий и устройств MEDICA в Дюссельдорфе, Германия, одной из самых влиятельных в мире медицинских выставок, UTime планирует продемонстрировать свои последние инновации в области медицинских устройствах мониторинга и «умных» диагностических инструментов. Выставочный стенд компании призван продемонстрировать ее новаторские практики по всей цепочке создания стоимости медицинской техники.

Помимо MEDICA, UTime планирует посетить конференции Cardiology Society Conference, Sleep Conference и Hypertension Conference в Соединенных Штатах. Эти конференции собирают ведущих медицинских экспертов и ученых, предлагая UTime не только платформу для презентации своих технологических достижений в отрасли, но и отличную возможность учиться и получать инсайты от глобальных коллег.

Запланированное участие в этих мероприятиях подчеркивает постоянное стремление компании UTime влиять на глобальный ландшафт медицины и здравоохранения и демонстрирует миссию Компании по укреплению здоровья человека с помощью технологических инноваций.

UTime также намерена изучить потенциальные совместные проекты с различными международными организациями здравоохранения и исследовательскими институтами, особенно в области телемедицины и применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Благодаря этому международному сотрудничеству Компания стремится ускорить глобальное внедрение своих продуктов, что в конечном итоге принесет пользу пациентам во всем мире.