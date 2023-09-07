Увеличение груди. Какой метод нужен для Вашего желаемого результата. Чего ожидать на выходе?

Игорь Валерьевич Довгалюк, пластический хирург в Американской Медицинской Клинике. Преподаватель базы “Пластическая хирургия” в ГБУ НИИ СП им. И.И.Джанелидзе в Американской Медицинской Клинике. Заведующий отделением “Пластическая хирургия” в Американской Медицинской Клинике.

Опыт работы более 8 лет, более 1000 довольных пациенток по всему Миру

Игорь Довгалюк:

— В медицине всегда звучит: «Все индивидуально». И ровно столь же всегда это уместно, так же и в пластической хирургии. Мы далеко не просто «вставляем» неведомую субстанцию в определенную область тела. Я в первую очередь работаю с пациенткой, как доктор, и долгое время изучаю особенности ее анатомии, чтобы определить, каким способом мы будем добиваться желаемого ею результата. Это зависит и от роста, от ширины грудной клетки, расположения мышц и многих других факторов, и на все это важно обратить внимание.

С чего начинается операция?

Когда я получаю готовые анализы пациента, оглашаю решение «быть или не быть» операции. Только после этого встречаемся на консультации для обозначения всего фронта работы. А именно: каков «путь доставки» желанных имплантов на место их постоянного размещения, объем и форма, вид операции.

Далее по порядку этапы операции:

Разметка: наносятся все необходимые контуры на молочные железы и обязательно делается фото «до»

Компрессионное белье: да, оно надевается заранее до операции и остается на обязательный период ношения.

Общий наркоз: еще при госпитализации в клинику пациентки находятся под наблюдением анестезиолога. Далее инъекция и весь период операции анестезиолог следит за глубиной сна, а также заботится о выходе из наркоза.

Операция: я обрабатываю область антисептиком, делаю разрезы в нужном месте(об этом отдельно далее), готовлю карманы для имплантов. Вскрывая упаковку, устанавливаю их на положенное место.

Наложение швов: внешние и внутренние — настоящая ювелирная работа для дельнейшего успешного заживления.

Где будет шов и как от этого зависит время его полного заживления?

Два популярных доступа:

Доступ по ареоле — позволяет одновременно скорректировать и форму самих ареол (они точно так же часто могут быть асимметричны и да, с ними можно работать, хоть и многие не знают о такой возможности). Срок восстановления тканей — 1 месяц.

Доступ под грудью является самым простым для хирурга и дальнейшей реабилитации пациентки. Срок восстановления тканей — до 1 года.

Также существует еще один способ:

Доступ через подмышечную впадину подходит при отсутствии явной асимметрии.Или же в случае, если по какой-то причине своя складочка под грудью не наблюдается. Срок восстановления тканей — до 1 года.

Поговорим о форме и размере имплантов. Они подбираются исходя из предпочтений и анатомических особенностей пациентки

Для тех, кто не знает: кардинальных различий между ними нет, в основном это проявляется визуально

Круглые импланты эффектно наполняют верх, делая декольте именно «пышным» и ярковыраженным.

Анатомическая форма имплантов помогает добиться максимально естественного вида и повторяет природную форму груди.

Также важен профиль (положение по высоте имплантов по грудной клетке):

Низкий — максимальная естественность

Средний — заметнее предыдущего увеличивает размер, сохраняя естественность

Высокий — максимально эффектное декольте и увеличение при меньшем объеме импланта.

Иногда для одной пациентки мы используем разный объем имплантов в целях коррекции асимметрии, и это совершенно нормальная практика.

Заканчивается ли гарантированный результат на операционном столе?

— На этом история не заканчивается, ведь, как ни странно, залог идеального результата — качественное восстановление

В целом реабилитация укладывается в 2-3 недели, а уже на следующий день после выхода из анестезии пациентка может отправиться домой в хорошем самочувствии.

Базовый перечень рекомендаций:

Обязательное постоянное ношение компрессионного белья, которое надевается сразу после операции, на протяжении 2-х месяцев и еще 1-го месяца на ночь.

Спать на боку можно только через месяц, на животе — через полгода. Удобна многим — подушка для беременных.

Физические нагрузки исключить и начинать только через 2 месяца (легкие на ноги и ягодицы). Постепенное возвращение в спорт только спустя полгода.

Физическое воздействие на грудь исключить полностью на месяц.

УЗИ молочных желез через 9-12 месяцев, далее — 1 раз в год.

Исключить посещение бань и саун на 3 месяца, закрывать швы от солнца и обязательно наносить spf-средства.

Чего ожидать через год после операции?

Положение имплантов полностью стабилизируется, рубец полностью заживет и не будет виден невооруженным глазом, а грудь будет естественно-мягкой на ощупь

Спустя время остается думать лишь о наслаждении новыми образами и строить дальнейшие планы на счастливую жизнь, полную уверенности в себе, привлекательности и женственности

И конечно, ни в чем себе не отказывать — что может быть лучше?