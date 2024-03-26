Увеличенный расход подачи огнетушащих веществ: новые пеноподъемники осваивают в «Транснефть – Балтике»

ООО «Транснефть – Балтика» закупило пожарные автопеноподъемники ППП-32 нового образца, отличающиеся увеличенным расходом подачи огнетушащих средств и повышенной маневренностью.

По одной единице новой техники отечественного производства поступило на нефтебазу «Усть-Луга» и нефтеперекачивающую станцию «Ярославль-3».

Машины переданы в эксплуатацию договорным отрядам МЧС, обеспечивающим защиту этих объектов. Представители завода-изготовителя провели обучение по работе на технике, в рамках которого водители получили навыки установки и развертывания ППП-32 с последующей подачей огнетушащих веществ.

Новые пеноподъемники отличаются увеличенным в 2 раза – до 200 литров в секунду – расходом подачи огнетушащих веществ. Этого удалось достигнуть за счет дополнительно установленного комбинированного монитора на последнем телескопическом колене стрелы.

Кроме этого, за счет использования нового шасси практически на 1 метр уменьшилась длина автомобиля и его полная масса, что позволило пеноподъемникам стать более маневренными при движении по территории резервуарного парка.

Постановка в боевой расчет таких пеноподъемников позволяет существенно повысить эффективность тушения пожаров на резервуарах, а также минимизировать работу личного состава пожарной охраны в опасной зоне.