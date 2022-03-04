Увеличился объем перевозок особых грузов из Китая через Владивосток

Группа транспортных компаний DIAZAN продолжает увеличивать объемы международных перевозок. В последние два месяца компания транспортирует грузы через погранпереход во Владивостоке.

«Основными грузами, которые мы везем через российско-китайскую границу стали товары внутреннего потребления, корреспонденция Почты России, товары с „Али-баба“ и „Али экспресс“. Везем практически все категории, кроме опасных грузов. — комментирует сооснователь группы ТК DIAZAN Динар Хабибуллин. — Объемы перевозки грузов через Владивостокский погранпереход в первые месяцы составят порядка 6 тысяч кубов, то есть 400 тонн».

Новый маршрут через Владивосток был открыт в связи с необходимостью разгрузить поток грузов на погранпереходе Манчжурия, через который проходит порядка 60% товарооборота между Россией и Китаем. Перевозка через Приморье удобна китайским партнерам DIAZAN, чьи производственные мощности находятся недалеко от Пекина и Гуанчжоу. И дорога через Владивосток является самым коротким путем, который экономит значительные средства на доставку.

Сотрудничество с китайскими производителями обоюдовыгодное, так как открытие нового маршрута DIAZAN позволяет компании экономить ресурсы и время.

Специализация DIAZAN — сложные перевозки. Этот сегмент является одним из наиболее перспективных. Транспортировка негабаритных, не стандартных и требующих особых правил перевозки грузов считается на рынке самым сложным видом услуг.