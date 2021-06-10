Уверенность на дороге с KAMA TYRES: новые шины для «Единой модульной платформы» в рамках запуска производства AURUS

На презентации российских автомобилей класса люкс AURUS Senat Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил свою разработку – гражданскую серию из трех шин размерностью 255/55R20 для AURUS массой до 3,5 т. Шины предназначены для комплектации легковых авто и спроектированы для разных условий эксплуатации, при положительных и отрицательных температурах окружающей среды. Презентация состоялась на заводе особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан).

Серия шин KAMA TYRES для AURUS отличается высоким уровнем управляемости в разных дорожных и погодных условиях, а также повышенным акустическим комфортом. В нее вошли: летние шины КАМА НК-136, зимние шипованные шины КАМА НК-535, зимние нешипуемые шины КАМА НК-536.

КАМА НК-136, летняя модель характеризуются дорожным ассиметричным рисунком протектора с высокими сцепными свойствами резиновой смеси, обеспечивающей динамические и тормозные характеристики данной модели, а конструкция шины в свою очередь обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, скоростные характеристики до 270 км/ч, а также безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию.

КАМА НК-535, зимние шипованные шины, оснащены направленным рисунком протектора с ломанными элементами, имеющем единую стилистику дизайна. Благодаря большому количеству 3D-ламелей, применению оптимально расположенных шипов противоскольжения, морозостойким резиновым смесям и конструктивно подобранным армирующим материалам шины на всех видах дорожного покрытия при любых отрицательных температурах окружающей среды – шины обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию.

КАМА НК-536, зимние нешипуемые шины, разработаны для использования условиях мягкого зимнего климата в крупных городах. Модель отличается высокими нагрузочными и скоростными характеристиками. Плавные элементы дизайна, направленный рисунок протектора имеют единую концепцию построения и обеспечивают высокий уровень акустического комфорта. Большое количество волнообразных 3D-ламелей, уникальные резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях.

В рамках выставочной экспозиции KAMA TYRES на мероприятии были представлены высокотехнологичные и высококачественные шины для проекта «Единая модульная платформа» 255/55R20С 130Т. Уникальные по эксплуатационным характеристикам они обладают высокой грузоподъемностью, способны выдержать высокие скорости движения автомобиля и могут быть использованы в широком температурном диапазоне.

«Предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» вот уже почти полвека являются флагманом отечественной шинной отрасли, предлагая отечественному и зарубежному потребителю востребованную и качественную продукцию. В интересах страны нашей компанией было реализовано множество уникальных технологических проектов производства продукции, предназначенной к использованию в т.ч. в сфере АПК и ВПК.

Комплектация автомобилей AURUS премиальными шинами отечественного производства способствует повышению доверия к отечественной шинной отрасли со стороны международных партнеров и даст возможность реализовать экспортный потенциал отечественного шинного производства», – рассказал Ильяс Гайнутдинов, заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по развитию коммуникаций.

«KAMA TYRES обладает всеми ресурсами, а главное опытом реализации самых сложных и нестандартных задач в области создания шин – именно поэтому нас пригласили к участию и в проекте гражданской серии, – отметил Марат Хафизов, и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама». – Продолжая реализацию передовых научно-технических разработок наш Научно-технический центр по заказу ФГУП «НАМИ» разработал шины гражданской серии для проекта «ЕМП». На данный момент уже успешно пройдены стендовые и первые дорожные испытания».

Фото: пресс-служба AURUS, KAMA TYRES

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/