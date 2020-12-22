В 2020 году на Кубани проведен капитальный ремонт 800 многоквартирных объектов

Во вторник, 22 декабря, в администрации Краснодарского края прошла расширенная пресс-конференция, участниками которой стали представители краевого министерства ЖКХ и ТЭК, а также регионального Фонда капитального ремонта. В ходе мероприятия эксперты рассказали, что по результатам уходящего года капремонт был проведен в 800 многоквартирных жилых объектах, расположенных в 33 муниципалитетах региона. На эти цели из бюджета были выделены средства в размере 3,6 млрд рублей.

В Министерстве ЖКХ и ТЭК отметили, с 2014 года процент собираемости платежей от жильцов многоэтажных домов увеличился с 12% до 100%, а в иных муниципалитетах – до 102%. Благодаря этому стало возможным значительное наращивание объемов финансирования ремонтно-восстановительных мероприятий.

«Ответственность и сознательность жильцов многоэтажных домов обеспечили высокие показатели собираемости по коммунальным платежам. В связи с этим удалось увеличить объемы финансирования капремонта объектов. Так, если в 2019 году на эти цели мы изыскали 1,7 миллиарда рублей, то уже в этом году показатель финансирования превысил отметку 3,6 миллиарда рублей», – рассказал Николай Климов, глава департамента жилищной политики при кубанском Министерстве ТЭК и ЖКХ.

В планах ведомства – проведение капремонта в 2021 году 795 объектов. На эти цели в краевом бюджете заложены средства в объеме 3,35 млрд рублей.