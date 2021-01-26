В 2020 году таможня Новороссийска обеспечила поступление в бюджет свыше 86 млрд рублей

Экономика
26 января 2021

По результатам 2020 года таможня города Новороссийск обеспечила поступление в федеральный бюджет средств в объеме свыше 86 млрд рублей. В связи с этим новороссийские таможенники заняли первое место в федеральном конкурсе «Лучший коллектив пограничной таможни».

Во вторник, 26 января  сотрудники кубанской таможенной службы отметили Международный день таможенника.  В пресс-службе регионального органа рассказали, что сотрудники таможни круглосуточно и неустанно трудятся во благо предотвращения незаконной торговли, пресечения трафика незадекларированных товаров,  а также  для предупреждения более серьезных преступлений.

История российской таможенной службы насчитывает более десяти веков. Уже в те времена возникла необходимость в контроле над транспортировкой товаров между разными регионами, а также в отслеживании экономических взаимоотношений между государствами. В 2016 году отдельным указом президента РФ таможенная служба была переподчинена Министерству финансов  России, сохранив при этом все традиции служения правопорядку и законности.

Похожие новости

Мир

Счастливого Нового года пожелал зрителям всего мира президент CMG

Общество

Первый «Волшебный форум»

Новости

Viatti Bosco H/T получили диплом лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

Технологии

Hikvision оснастила системой интеллектуальной безопасности новые скверы Владивостока