В 2021 году объем госзакупок в Москве с применением типовой документации превысил 409 млрд рублей

С начала года в Москве с использованием типовой документации проведено 73% государственных закупок, их объем превышает 409 миллиардов рублей. В городе применяется 350 комплектов типовых документов по разным направлениям, 63 из них утверждены в этом году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Использование единых стандартов обеспечивает прозрачность закупок, способствует повышению конкуренции, позволяет с большей эффективностью расходовать бюджетные средства.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок: утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. С начала года общий объем закупок с использованием документации превысил 409 миллиардов рублей. До конца 2021 года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76% от осуществляемых в Москве регулярных закупок», — отметил заммэра.

Он добавил, что в 2021 году Москва утвердила 40 типовых комплектов закупочной документации и 23 технических задания с характеристиками для описания предметов закупки, включенных в федеральный каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В октябре было утверждено семь новых комплектов, куда входят закупки по поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения, дезинфицирующих средств медицинского назначения, товаров для благоустройства территории, осветительных приборов и комплектующих к ним, шпал, а также по оказанию услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов, техническому обслуживанию и ремонту сепаратор-дробилок на стационарных снегосплавных пунктах.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в 2020 году по этим семи предметам закупок было осуществлено 974 закупки на общую сумму 1,87 миллиарда рублей.

«Использование городскими заказчиками при проведении закупок типовой документации позволяет экономить примерно 10 процентов бюджетных средств. Растет также конкуренция в закупках — в тендерах с применением типовой документации среднее число участников составляет 5,6, а без типовой документации — 4,4», — подчеркнул министр.