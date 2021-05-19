В Абинске наградили лучших активистов ТОС

В среду, 19 мая, в Абинске состоялось торжественное награждение лучших активистов территориального общественного самоуправления (ТОС). По словам местных чиновников, подобные органы просто незаменимы, если нужно быстро, качественно и по оптимальной цене провести обустройство дворов, улиц или даже целого современного микрорайона. Награды активистам вручил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Он отметил, для успешной работы территориального общественного управления, в первую очередь, требуются усилия инициативных граждан на местах. Без этого фактора нет никакого смысла создавать какие-либо управленческие объединения. Глава Заксобрания напомнил, благодаря усилиям абинских активистов, сегодня муниципальный центр может похвастаться новыми тротуарами, цветочными клумбами, спортивными площадками, а также рядом успешных эко-проектов.

«Первая ласточка в работе муниципальных ТОСов – программа “Абинский экологический форпост”, реализацией которой мы очень гордимся. В рамках этого проекта в Абинске приобретен интерактивный киоск, закуплена садовая мебель, вся необходимая оргтехника, возведена новая экологическая беседка. Мы приняли солидарное решение, что для того, чтобы город стал более чистым, в первую очередь, нужно уделить внимание экологическому просвещению местных детей и взрослых», – рассказала Ирина Иощенко, исполнительный директор ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».

Она отметила, как показывает практика, лучшие показатели демонстрируют те районы, в которых общественность и исполнительная власть выступают единым фронтом. В качестве примера активист привела Славянский район.

Источник фото: kuban24.tv