В Абинске наградили лучших активистов ТОС

Новости
19 мая 2021

В среду, 19 мая, в Абинске состоялось торжественное награждение лучших активистов территориального общественного самоуправления (ТОС). По словам местных чиновников, подобные органы просто незаменимы, если нужно быстро, качественно и по оптимальной цене провести обустройство дворов, улиц или даже целого современного микрорайона. Награды активистам вручил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Он отметил, для успешной работы территориального общественного управления, в первую очередь, требуются усилия инициативных граждан на местах. Без этого фактора нет никакого смысла создавать какие-либо управленческие объединения. Глава Заксобрания напомнил, благодаря усилиям абинских активистов, сегодня муниципальный центр может похвастаться новыми тротуарами, цветочными клумбами, спортивными площадками, а также рядом успешных эко-проектов.

«Первая ласточка в работе муниципальных ТОСов – программа “Абинский экологический форпост”, реализацией которой мы очень гордимся. В рамках этого проекта в Абинске приобретен интерактивный киоск, закуплена садовая мебель, вся необходимая оргтехника, возведена новая экологическая беседка. Мы приняли солидарное решение, что для того, чтобы город стал более чистым, в первую очередь, нужно уделить внимание экологическому просвещению местных детей и взрослых», – рассказала Ирина Иощенко, исполнительный директор ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».

Она отметила, как показывает практика, лучшие показатели демонстрируют те районы, в которых общественность и исполнительная власть выступают единым фронтом. В качестве примера активист привела Славянский район.

Источник фото: kuban24.tv

Похожие новости

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Школьники столицы завоевали 197 дипломов на ВсОШ по биологии

Новости

Проект «Семья 3.0» оказал партнерскую поддержку международному фестивалю «Гентех 2021»

Мир

Вячеслав Моше Кантор считает перспективным и важным объединение усилий разных религиозных общин в деле обеспечения безопасности

Новости

В столице РФ подвели итоги конкурса «Воспитатель года Москвы – 2021»