В Альметьевске завершился проект «Школа особенного родителя» для мам и пап особых детей

В течение полугода БФ «Подарок Ангелу» реализовывал проект для родителей города Альметьевска совместно с БФ «Татнефть».

«Школа особенного родителя» — это многогранный проект, включающий в себя такие направления, как: физическая реабилитация, эрготерапия, логопедическая реабилитация и психологическая поддержка. Проект создан специально для родителей, воспитывающих особых детей и направлен на повышение родительских компетенций, просвещение родителей и ознакомление их с действенными практиками домашней физической реабилитации, не раз доказавшими свою эффективность. Упражнения направлены на детей с ДЦП и с некоторыми поражениями центральной нервной системы, приводящими к ограничению подвижности. Эти малыши не ходят или ходят плохо, с трудом управляют руками, имеют проблемы с координацией и не могут обслуживать себя сами.

«Я, как мама особенного ребёнка, очень благодарна за ваш труд, за проделанную работу. Вы находите время и силы приезжать в регионы и делится опытом и знаниями с родителями особых деток. Для нас это уникальная возможность попасть к специалистам. Ведь, как правило, родителей никто не обучает. Всё сами. Благодаря вам, мы черпаем необходимую информацию, какие-то новые укладки, занятия, тонкости» — делится впечатлениями Динара Закирзянова, мама особой малышки Азалии, 6 лет.

В рамках проекта в городе Альметьевске были осуществлены 3 выезда специалистов (логопед-дефектолог, психолог, физический терапевт), каждый из которых провел двухдневный семинар для родителей, по результатам которых специалисты посещали детей на дому и давали родителям частные консультации и свои рекомендации.

«Курс очень важный и интересный, заставляет по-новому посмотреть на реабилитацию. Я узнала про эрготерапевтов и сейчас изучаю эту тему, узнала новые методы по работе с ребенком дома, про международную классификации и т.д. В общем, очень информативно и доступно. У нас в городе родители детей с ОВЗ находятся в информационном вакууме, и такие встречи очень полезны» — рассказывает Кашапова Наталья, мама особой девочки Алины, 12 лет.

По окончании проекта родители получили доступ в виртуальный личный кабинет, где размещены дополнительные материалы по логопедической и физической реабилитации, а также по психологической поддержке, созданные профильными специалистами специально для домашних занятий. Это практические видеоуроки и дидактические материалы — карточки, инструкции по выполнению упражнений и др. Проект ведет благотворительный фонд «Подарок ангелу».

Участие в проекте является бесплатным для родителей и опекунов детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями. Анонсы программы распространяются через официальный сайт фонда podarokangelu.com и посредством информационных рассылок, которые фонд делает совместно с партнерами в регионах.