В Алуште вывели на рынок видовые квартиры от 3,8 млн рублей в ЖК «Семейный»

Вершины Чатыр-Дага на фоне ясного неба, а перед ними – небольшой аккуратный виноградник, обрамлённый кипарисами. Это не реклама одного из лучших крымских курортов, а вид с балкона новой квартиры в ЖК «Семейный» в Алуште, которая сегодня может стать вашей. Группа компаний ИнтерСторй вывела на рынок лот из 30 квартир в Семейном, большинство из которых – видовые, независимо от площади и стоимости.

Из окон квартир ЖК «Семейный» в Алуште можно любоваться не только крымскими горами, но и Чёрным морем, и курортным городом. Комплекс новостроек объединяет 3 дома высотой 9 этажей, зеленые дворы с зонами отдыха, местами для занятий спортом, современными игровыми площадками для детей, которые будут закрыты от посторонних. Предусмотрен отдельный крытый паркинг для машин.

Несколько пусковых комплексов ЖК уже сданы в эксплуатацию. Сейчас на выбор покупателей предлагаются лоты во второй очереди ЖК. Это 1, 2 и 3х-комнатные квартиры классического формата с отдельными просторными кухнями и балконами. Недвижимость передаётся новосёлам с установленной индивидуальной системой отопления.

Рядом с ЖК «Семейный» есть детский сад, школа, гимназия, магазины и рынок.

Микрорайон продолжает развиваться, и в генеральный план застройки входит строительство новой школы. Вблизи от Семейного расположены остановки общественного транспорта, что делает легкодоступными для жителей жилого комплекса знаменитые галечные пляжи Алушты и самые привлекательные уголки курорта: водопад Джур-Джур, крепость Алустон, горы Демерджи.

Новый корпус будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2021 года. Купить квартиру с видом на море в Крыму в ЖК Семейный можно, начиная со стоимости в 3,8 млн. рублей, в том числе, в ипотеку.