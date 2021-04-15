В Анапе пройдут фестиваль воздушных шаров и винный марафон

С 15 по 22 мая над центральным пляжем Анапы будет проходить фестиваль воздушных шаров. В организационном комитете мероприятия сообщили, что в небо воздушные шары поднимутся с лаундж-зоны центрального пляжа, ранее там располагался огромный песковик.

Предполагается, что участниками фестиваля станут пилоты 30 воздушных шаров. Примечательно, в корзине одного из шаров организаторы проведут церемонию бракосочетания. Более детальная афиша предстоящего фестиваля станет известна позже. Также 15 мая в Анапе стартует винный марафон, который соберет для участия в программе множество кубанцев и гостей региона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курортные территории Кубани практически на 100% готовы к началу очередного летнего сезона, в этом году его старт назначен на 1 мая.

«К высокому сезону мы подготовились на 100%, стартует он 1 мая. Рассчитываем принимать туристов со всей Российской Федерации – в том числе, и тех россиян, кто до закрытия границ планировал отдохнуть в Турции. Ожидаем, что только на майские праздники к нам приедет не менее 500–600 тысяч туристов. На этом фоне ежедневно растет нагрузка на объекты размещения гостей. Более 80% гостиничного фонда на майские праздники уже забронировано», – рассказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в Краснодарском крае насчитывается порядка 5,5 тыс. объектов размещения, среди которых – не только 5-звездочные гостиницы и высококлассные отели Сочи, но и более доступные объекты Азовского побережья, Анапы, Туапсе.

Источник фото: nat-geo.ru