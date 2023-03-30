В апреле геймерскую ПК захватит Безумный мир — Эпоха тьмы: Адское Безумие

Предполагается, что геймеры отметят 27-е апреля своих календарях – это день выхода веб-версии MMORPG ‘Mad World’ для ПК и Steam, официальной версии игры от компании JANDISOFT, занимающейся разработкой и выпуском вышеупомянутой игры.
В полном рекламном видеоролике, недавно выпущенном на официальном YouTube канале JANDISOFT, воедино смешаны BGM и кровавая атмосфера, напоминающая фильмы ужасов, в картины, изображающие темную вселенную ‘Mad World’ – всё это для переосмысления сцен, показывающих мир, в котором доминируют демоны, и намекающих на смертельную битву людей против демонов.
‘Mad World’ – игра MMORPG, которая привлекла внимание и ожидание игровой аудитории всего мира благодаря характеристикам, которые нелегко найти в других играх того же жанра, включая, помимо прочего, следующие:
- 2-D стиль, напоминающий графические романы и мультфильмы
- Монстров и демонов с причудливыми чертами и внешностью
- Бесклассовость игровой системы, позволяющей пользователям вооружиться двумя абсолютно разными видами оружия, доступными для замены в середине боя
- Это постантиутопическая история с непредсказуемыми поворотами и оборотами, в которой заметно проблеск надежды в мире, полном отчаяния
- Индивидуальность личностей и ролей персонажей, усиливающих чувство безумия, которое передаёт вся игра в целом
- В настоящее время ‘Mad World’ предоставляет потенциальным пользователям возможность ознакомиться с безумием посредством предварительной регистрации на официальной домашней странице; приоритетное участие зарезервировано для Steam и веб версий для ПК.