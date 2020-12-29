В Армавире презентовали стратегию развития спортивной отрасли Краснодарского края до 2030 года

В Армавире состоялась выездная коллегия Министерства спорта Краснодарского края, посвященная подведению итогов 2020 года. В ходе совещания спортивные функционеры и чиновники Минспорта рассказали, что до 2030 года в регионе планируется построить свыше 300 спортивных сооружений многофункциональной и профильной направленности.

Так, каждый год в течение последующих десяти лет на Кубани будет открываться не менее 10 малобюджетных спортзалов, 10 обустроенных центров по единоборствам и 20 многофункциональных спортивных площадок общего пользования.

«Стратегия развития спортивного и физкультурного сегмента для всех жителей Краснодарского края охватывает все основные отраслевые мероприятия и направления. Среди них – глобальная цифровизация спортивной сферы, а также интенсивное развитие соответствующей инфраструктуры на местах – в краевых муниципальных образованиях», – рассказал министр физкультуры и спорта Кубани Алексей Чернов.

В свою очередь, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, несмотря на то, что 2020 год из-за вспышки Covid-19 выдался и с экономической, и с политической, и с социальной точки зрения непростым, основные проекты в сфере развития спорта реализовать все-таки удалось.

«Вспышка новой коронавирусной инфекции не помешала нам вводить в этом году в эксплуатацию новые спортзалы и локальные площадки. Например, недавно в Новокубанском районе открылось два оснащенных объекта – стадион и площадка ГТО в поселке Советском», – сказал Власов.