В Австралии GWM представила серию HAVAL JOLION Vanta с динамичным дизайном

В феврале 2022 года компания GWM представила на австралийском рынке HAVAL JOLION Vanta — специальную серию с более динамичным внешним видом и особой отделкой, и этот новейший вариант исполнения привлек внимание еще большего числа пользователей.

Поскольку австралийские пользователи страстно увлекаются модификациями автомобилей, он был модернизирован на базе HAVAL JOLION, включая лакокрасочное покрытие Mars Red, колеса и бамперы черного цвета и пр. Эти детали создали ощущение спортивной атмосферы, отвечающей индивидуальным потребностям пользователей.

По существу, HAVAL JOLION был изначально нацелен на удовлетворение потребностей молодых пользователей. С точки зрения моделирования в него внедрены модный вариант исполнения и динамичные цвета в сочетании с концепцией совершенствования товара, заключающейся в стремлении к истинному «я» с целью тесного переплетения с жизненными установками молодых людей. Кроме того, этот автомобиль также сформировал интеллектуальную конфигурацию в соответствии с потребностями пользователей на мировых рынках.

Внешний вид сочетает в себе ощущение «силы» и «энергии». Благодаря простым и четким линиям, особенно плавным двойным поясным, HAVAL JOLION выглядит как спортсмен, готовый к забегу. Например, многие молодые пользователи ежедневно публикуют в Instagram по несколько сторис о том, что в качестве первого автомобиля в своей жизни они выбрали бы HAVAL JOLION в цветах Energy Green и Sapphire Blue.

Интеллектуальная конфигурация HAVAL JOLION является одной из наиболее привлекательных особенностей для многих пользователей, проявляющих интерес к молодежной продукции. Доступ к прямой связи со смартфонов и синхронное совместное использование экрана позволяет пользователям создавать в автомобиле закрытую развлекательную среду. Благодаря кабелю, подключенному к экрану на центральной консоли, пользователи также могут развлекать себя играми, музыкой или кинофильмами.

С целью удовлетворения молодежного спроса со стороны таиландских пользователей на автомобили, работающие на новых типах энергоносителей, в стране недавно был выпущен гибридный электромобиль HAVAL JOLION. На местном специализированном сайте автомобильных обзоров AUTOSPINN была опубликована статья со следующим комментарием: «Таким образом, в него внедрена система L.E.M.O.N. DHT, которая может в полной мере реализовать имеющуюся производительность и беспрерывно экономить топливо в любое время, обеспечивая уникальные впечатления». Недавно компания GWM объявила о том, что за четвертый квартал прошлого года объем продаж HAVAL JOLION вырос более чем на 70%. После своего выхода на зарубежный рынок более полугода назад он успешно вошел в пятерку наиболее продаваемых внедорожников в Южной Африке и Саудовской Аравии. Молодежный дизайн этого новейшего автомобиля постепенно получает признание растущего числа пользователей по всему миру.