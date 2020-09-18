В автобусах Ростова-на-Дону снова начали выписывать штрафы для пассажиров без масок

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, администрация Ростовской области усилила надзорные мероприятия над исполнением противоэпидемических норм, введенных ранее Роспотребнадзором. В частности, за прошедшую неделю административная инспекция Ростовской области составила свыше 600 протоколов на пассажиров, которые пользовались услугами общественного транспорта, не надев медицинскую маску. Еще 22 протокола были выписаны на руководителей транспортных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Бывают пассажиры и компании, которые впервые попались на нарушениях правил противоэпидемической безопасности. Однако мы уже знаем и злостных рецидивистов. Например, среди компаний – это хозяйствующие субъекты «Автоколонна №1559», «Кварта», ТК «Авто-Лайн», «Авто-Сити», «Янтарь–1», «Вешенское АТП», «Ростовпассажиртранс». Штрафные санкции были выписаны на руководителей, поскольку они не предпринимают никаких мер, чтобы контролировать соблюдение пассажирами масочного режима», – отметили в региональном правительстве.

В пресс-службе правительства напомнили, что невыполнение противоэпидемических правил Роспотребнадзора наказывается штрафной санкцией согласно статье 20.6.1 КоАП. По этой статье максимальный размер штрафа для пассажиров общественного транспорта может достигать 30 тыс. рублей.

С момента вспышки Covid-19 за нарушение противоэпидемических ограничений в Ростовской области было составлено более 5,1 тыс. административных протоколов, из них 5,01 тыс. – за нарушение масочного режима, отметили в правительстве.