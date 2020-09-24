В Азове «взялись за голову»: в городской думе рассказали о ремонте типографии

К концу этого года в Азове планируется завершение кровельных работ в типографии, расположенной на Петровском бульваре. Об этом сообщил владелец объекта, депутат городской думы Азова Юрий Голубев.

По его словам, на первый взгляд, в течение последних двух лет ремонт типографии проводился спонтанно, и даже нелогично. В прошлом году был отремонтирован задний фасад, а также 10% кровли. После этого строители взялись за левый боковой фасад. В начале лета строительные леса были смонтированы на переднем фасаде типографии. На сегодняшний день, наиболее активно развиваются кровельные работы. Сам Голубев, строитель по образованию, пояснил такой ход работ известной русской поговоркой «потеряв голову, по рукам не плачут».

«Ввиду того, что наша типография на Петровском бульваре – это полувековое здание, строительные работы следует проводить с осторожностью, по особой схеме. В нынешних условиях наша задача – “сохранить голову”, поэтому до конца года и решили завершить ремонт кровли. Однако если бы мы до этого не отремонтировали боковые фасады, гостям и жителям нашего города, в первую очередь, бросались бы в глаза неприглядные стены, на которых штукатурка уже давно начала отходить от кладки кирпича. Со временем, если бы мы не поправили дела на этом направлении, стены начали бы шелушиться по всему периметру типографии, чем портили бы образ обновленного бульвара», – рассказал Голубев.

Он добавил, решение по ремонту переднего фасада и его дальнейшему виду с учетом нестандартных оконных проемов, будет принято, исходя из пожеланий самих азовчан. Работы по кровле будут завершены до наступления зимних холодов, заверил депутат.