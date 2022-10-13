В библиотеке МЭШ появились новые полезные материалы для учащихся

Москва
13 октября 2022

Новые интерактивные презентации, самостоятельные, интернет-уроки и контрольные появились в библиотеке Московской электронной школы. Кроме того, здесь размещены уроки для детей, обладающих особенностями развития.

Онлайн-платформа уже открыла доступ к новым материалам по 16 предметам. Численность материалов составила свыше 6 тысяч. Так, учащиеся получают новые возможности для реализации своих творческих и исследовательских проектов, сообщает газета «Мой район».

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталии Киселевой, предлагаемый контент позволяет школьникам получить дополнительные инструменты для того, чтобы закрепить имеющиеся знания, а также самостоятельно исследовать те или иные предметы и темы.

Портал МЭШ в общей сложности пополнили порядка 107 тысяч материалов благодаря российским разработчикам. На платформе размещено свыше двух миллионов образовательных материалов, доступ к которым имеют как педагоги, так и школьники.

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