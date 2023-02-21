В библиотеке МЭШ теперь можно ознакомиться с видеоразборами ЕГЭ

Москва
21 февраля 2023

«Московская электронная школа» продолжает дополняться новыми полезными ресурсами для столичных школьников. В Департаменте образования и науки Москвы сообщили об открытии доступа пользователям платформы к двум сотням видеоразборов ЕГЭ по различным предметам, которые можно найти в разделе «Библиотека», сообщают Аргументы недели.

Ученики, которым в этом году предстоит пройти ЕГЭ, могут подготовиться с помощью специальных видеоматериалов по русскому языку, химии, географии, биологии, литературе, иностранным языкам, обществознанию, истории, информатике, а также базовой и профильной математике. Видеолекции содержат подробное изучение всех заданий экзамена, что поможет избежать частых ошибок во время прохождения испытания.

По замечанию заместителя руководителя московского Департамента образования и науки Олеси Лукащук, педагоги смогут прикреплять видеоуроки по проработанным темам в карточке урока в электронном журнале, чтобы ученики могли использовать их для самоподготовки.

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